شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. للحوامل..6 مصادر غنية بحمض الفوليك على مائدة طعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمض الفوليك، هذا النوع من المكملات الغذائية المهمة للحامل خلال فترات حملها المختلفة، يمكنك استمداده من أطعمتك أيضًا، فيوصى الأطباء النساء بالحصول على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا قبل الحمل، و600 ميكروجرام أثناء الحمل و 500ميكروجرام أثناء الرضاعة الطبيعية، وذلك لمنع أى تشوهات للجنين والحصول على حمل صحى، ونقدم لك 6 مصادر غنية به من بين أطعمتك وفقًا لما ذكره موقع "whattoexpect" الطبى. 1ـ البقوليات: الفاصوليا المطبوخة المجففة والبازلاء والعدس. 2ـ السبانخ: كوب واحد من السبانخ الخام يوفر 58 ميكروجرام من حمض الفوليك. 3ـ البروكلى: كوب واحد من البروكلى المطبوخ يحتوى على حوالى 100 ميكروجرام من حمض الفوليك. 4ـ البنجر: كوب من شرائح البنجر المطبوخ يقدم 68 ميكروجرام من حمض الفوليك. 5ـ برتقال: برتقالة كبيرة توفر حوالى 70 ميكروجرام من حمض الفوليك. 6ـ بذور عباد الشمس (اللب السورى): يصل إلى 150 ميكروجرام من حمض الفوليك فى كل نصف كوب.

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