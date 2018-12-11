شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تعرض الأطفال للموبايل والتابليت عن هذه المدة يؤثر سلبًا على أدمغتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت خلال عمليات المسح الدماغي بين الأطفال أن الذين يستخدمون الأجهزة اللوحية بكثرة مثل الموبايل والتابليت وألعاب الفيديو يتعرضون لتأثيرات ضارة على المخ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون خلال المعلومات الصادرة عن دراسة المعهد الوطني للصحة التي بلغت تكلفتها 300 مليون دولارـ أن الأطفال البالغين من العمر تسعة أعوام الذين يقضون أكثر من سبع ساعات في اليوم باستخدام الأجهزة اللوحية يظهرون علامات هشاشة سابقة لأوانها في القشرة الدماغية وهى الطبقة الخارجية التي تعالج المعلومات الحسية.

وقالت "جايا داولينج" ، طبيبة المعاهد الوطنية للصحة، "ما يمكننا قوله هو أن هذا هو ما تبدو عليه العقول من الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت على الشاشات".

وأظهرت بيانات المعاهد الوطنية للصحة التي تم نشرها مؤخراً، أن الأطفال الذين يقضون أكثر من ساعتين في اليوم على الشاشات سيحصلون على درجات أسوأ في اختبارات اللغة والاستدلال.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الآن الآباء بتجنب استخدام الوسائط الرقمية باستثناء الدردشة بالفيديو في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 إلى 24 شهرًا.