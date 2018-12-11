شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. العسل والبيض وجوز الهند لعلاج جفاف البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء تتعرض البشرة لجفاف الجلد، وهو من أبرز المشاكل التى نتعرض لها دائما فى فصل الشتاء وخصوصا أصحاب البشرة الجافة، قد يلجأ البعض للعلاجات وكريمات الترطيب لعلاج هذه المشكلة ، ولكن قد تتعرض بشرتهم لمشاكل أخرى وتسبب التهاب فى الجلد فبعض أنواع الكريمات تحتوى على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التى تضر البشرة.

و ضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم الخليج 365 وصفة طبيعية لعلاج جفاف البشرة وفقا لما ذكره موقع cookinglight

وصفة زيت جوز الهند



جوز هند

يحتوى زيت جوز الهند على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها وترطيبها طول الوقت، وذلك عن طريق تدليك البشرة بزيت جوز الهند مرتين فى اليوم.

وصفة "قناع الزبادى والعسل"



قناع زبادى

يحتوى الزبادى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها، كما يحتوى العسل الابيض على مواد مرتبطة ونقية تحافظ على النضارة والجمال، وذلك عن طريق معلقتين من الزبادى على نصف معلقة عسل ابيض وتطبيق الخليط على البشرة.

وصفة "بياض البيض"



بياض البيض

حيث يحتوى بياض البيض على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تجميل البشرة وغلق المسام المفتوحة وترطيب البشرة، وذلك عن طريق وضع صفار البيض فى وعاء صغير وأضافه نصف ليمونة ثم خلط المكونات جيدا وتطبيقه على البشرة.