شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات بديلة تساعد ابنك المراهق على تخطى اكتئابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتئاب المراهقين أمر محتمل فى بعض الحالات، لا يجب أن نهمله أو نستبعده، فشعور المراهق بالعزلة والكآبة والحزن قد تكون بداية لحالة اكتئابية فعليه يمر بها وعلينا الانتباه، وهو ما يوضحه تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، ولذا علي الأبوين أن يكونا أكثر اهتماما بصحة ونفسية ابنهما المراهق.



مراهق

حاول أن تكون مدعما لابنك المراهق فى هذه المرحلة بشكل كبير، ولابد لك من التركيز على ردود أفعاله، ملازما له، ومتحملا له أيضا، كاشفا معه عن سبب شعوره بالاكتئاب فى هذه الفترة، وهل هي على الأغلب اسباب إجتماعية ناتجة عن محيط مدرسته؟!، وبعد عرضه على الطبيب المختص وتقديم العلاج المناسب له، يمكنك أن تسأل طبيبه المتابع لحالته عن جدوى بعض العلاجات البديلة التى يمكن أن تساعده على تغيير نمط حياته للأفضل.



مراهق

ومن أبرز هذه العلاجات البديلة كما يذكرها التقرير:

- تمارين الاسترخاء التى يمارسها البعض فهي بشكل عام مفيدة لتعديل المزاج.

- تمارين التنفس والشهيق والزفير والتعمق فيهما يساعد على تخفيف التوتر.

- العلاج بالتدليك من قبل مختص قد يفيد.

- العلاج بالموسيقي والاستماع إليها.

- العلاج بالمهارات والفنون قد يساعد على خروج المراهق من اكتئابه.

- الانشطة التى تتعلق بالروحانيات تساعد على الشعور بالراحة النفسية.