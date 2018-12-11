اعرف الفرق بين الحصبة العادية والحصبة الألمانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يختلط الأمر على البعض بين الإصابة بالحصبة العادية والحصبة الألمانية، خاصة وأن أعراض كل منهما متشابهة للغاية.

ولكن الحصبة العادية والحصبة الألمانية هما نوعان مختلفان من الأمراض الفيروسية، فالحصبة الألمانية تحدث بسبب مرض الروبيلا، حيث يسبب أعراض أكثر أعتدالا من الحصبة العادية ، ولكن تشكل الحصبة الألمانية خطرا عند إصابة المرأة الحامل بها.

ما هي الحصبة

الحصبة هى مرض معدي جدا ينجم عن فيروس RNA ، المعروف باسم الفيروس المخاطي، يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى ساعتين في الهواء.

يستغرق احتضان المرض من أسبوع إلى أسبوعين ولكن الأعراض يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 10 أيام، يصاب الناس بالفيروس عند لمس أشياء ملوثة نتيجة سعال أو عطس شخص مريض وترك قطرات ملوثة بالفيروس على الأسطح.

تشمل الأعراض الحمى والسعال والزكام وسيلان الأنف، وأهم عرض هو الطفح الجلدى على الجلد، بعد حوالي 5 أيام من الإصابة يتلاشى الطفح ويبدأ المريض في الشفاء.



حصبة

الفرق بين الحصبة والحصبة الألمانية

الحصبة العادية مرض معدي أكثر بكثير من الحصبة الألمانية.

الاحتضان في الحصبة العادية من أسبوع إلى أسبوعين ، وفي الحصبة الألمانية من 2 إلى 3 أسابيع. يمكن أن تستمر أعراض الحصبة لمدة تصل إلى 10 أيام ، في حين تستمر أعراض الحصبة الألمانية عادةً لمدة أقصاها 5 أيام. تحدث الغدد الليمفاوية المتضخمة دائمًا مع الحصبة الألمانية ولكن ليس مع الحصبة في كثير من الأحيان. في الحصبة يمكن أن تصل الحمى إلى 40 درجة مئوية، تميل حمى الحصبة الألمانية إلى أن تكون أقل من 38.3 تدوم فترة الطفح الجلدى الذى يصاحب الحصبة فترة من الزمن ، بينما يتكون الطفح الجلدي من بقع تتلاشى بسرعة فى الحصبة الألمانية.

خطورة الحصبة الألمانية

يمكن أن يسبب فيروس الروبيلا وفقا لموقع " differencebetween " الذى يسبب الحصبة الألمانية بعض العيوب الخلقية على الجنين والتسبب فى بعض العيوب الخلقية مثل نقص الوزن أو فقدان الجنين فى الحالات الخطيرة.