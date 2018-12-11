شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل الأسنان انواعه عديدة أحدثهم الـ Veneers N3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يرغب فى الحصول على أسنان مصفوفة ناصعة البياض تشعره بالراحة عند تناول الطعام وراحة نفسية على الجانب الأخر للتمتع بابتسامة النجوم.

وسائل تجميل الأسنان تتطور حاليا بوتيرة سريعة، بداية من تركيب التاج على الضروس المتضررة، وتقشير الأسنان أو تبييضها ، أو غرس الأسنان وإعادة تشكيل اللثة أو حتى تغيير الأسنان بالكامل انتهاء الـ Veneers، وصولا إلى أحدث وسائل تجميل الأسنان وهو Veneers N3



تجميل الاسنان

تقنية التجميل الحديثة Veneers N3

أشار الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أن أحدث طرق تجميل الأسنان سيطرت بقوة الفترة الماضية هى باستخدام الـ Veneers، وهى عبارة عن قشور تجميلية يتم وضعها على الأسنان ولها عدة طرقن ولكن أفضلها وأحدثها هى تقنية الـ n3 Venees التى لا تسبب أى مشاكل أو أضرار صحية فى اللثة مثل التقنيات القديمة.

وأكد القفاص، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن أهم ما يميز تقنية الـ 3n Veneers، عن باقى التقنيات هو أنه مع هذه التقنية لا يحتاج الطبيب إلى برد أو نحت الأسنان كما أنها تستمر لأكثر من 10 سنوات دون أى مشاكل، ويمكن إجمال مميزات تقنية الـ 3n Veneers فى النقاط التالية:

1- استخدام تقنية الـ 3n Veneers ، لا يسبب أى آلام تذكر للحالة التى تريد إجراء تجميل للأسنان.

2- تقنية الـ 3n Veneers، لا تحتاج إلى برد الأسنان أو نحتها قبل وضعها.

3- يتم تركيب الـ 3n Veneers داخل العيادة خلال جلستين الأولى لأخذ المقاسات والثانية للتركيب فى حوالى ساعة بدون استخدام مخدر.

4- يمكن إزالة الـ 3n Veneers والعودة مرة أخرى للأسنان الطبيعية، أو تركيبها مرة أخرى.

5- يبلغ سمكها نصف مل وبالتالى هى أرق من عدسة العين.



تجميل الأسنان Veneers N3

6- لا تسبب تراكم للطعام بسبب عدم وجود أى مسافات.

7-. لا تسبب الـ3n Veneers ،مشاكل أو أضرار صحية للثة مثل التقنيات القديمة، ورغم مرونتها ألا أنها صلبة.

8- عمرها الافتراضى من 10 إلى 15 عامًا.

9- تساهم الـ 3n Veneers فى القضاء على مشكلة الفراغات بين الأسنان.

10- الـ 3n Veneers بها 24 درجة للون الأبيض من ألوان الأسنان، والتى يمكن الاختيار فيما بينها حسب لون بشرة الحالة.



تجميل الاسنان الحديث

أنواع وسائل تجميل الأسنان الأخرى1- تركيب قشور على الأسنان

عبارة عن قشور رقيقة مصنوعة خصيصًا تغطي السطح الأمامي للأسنان

2- إعادة تشكيل المينا

تشكيل المينا عملية سريعة وغير مؤلمة لتشكيل الأسنان الطبيعية لتحسين مظهرها، يستخدم عادة لتصحيح العيوب الصغيرة، مثل عدم تساوى الأسنان.



تقويم الاسنان

3- تقويم الأسنان

تستطيع أسلاك تقويم الأسنان على تصحيح الانحراف واعوجاج الأسنان لأنها مع الوقت تحرك الأسنان نتيجة الضغط .



الفينيرز وتجميل الاسنان

4- تبييض الأسنان

أنظمة تبييض الأسنان مثالية للأشخاص الذين لديهم أسنان ولثة صحية، وهى تلك الأنواع التى تتم فى عيادات طبيب الأسنان.