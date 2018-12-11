شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين العقل لتعزيز صحة الدماغ والحفاظ عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من التمارين الرياضية التى تعمل على تعزيز قوة العضلات وحماية الجسم من الامراض وتعزيز صحة الجهاز المناعى، كما يوجد أيضا تمارين للعقل لتحسين صحة الدماغ وتجديد خلايا المخ وتنشيط الأعصاب، كما انها تعمل على تنمية الذكاء والقدرات.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن أبرز هذه التمارين هى



تمارين العقل

1: تشير الدراسات والأبحاث إلى أن تعليم شىء جديد ومعقد على مدى فترة زمنية طويلة بساعد على تنشيط العقل والذاكرة، فمن الممكن تعلم العزف على آلة موسيقية والانضمام للفرق الموسيقية بإحدى الاماكن.

2:تعلم طبخة جديدة ، حيث يستخدم الطهى العديد من الحواس مثل الرائحة واللمس والبصر والتذوق ، وجميعها تلعب على اجزاء مختلفة من الدماغ.

3:تعليم لغة أجنبية، فالاستماع للغة جديدة وتعلمها يعمل على تحفيز الدماغ وتنشيط المخ والحفاظ عليه.



العقل

4:ارسم خريطة فى ذاكرتك لكل مكان جديدة تزوره ، وحاول رسم الخريطة للمنطقة وكرر التمرين ، حيث انه يعمل على تنشيط الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ.

5:عند تناول وجبة جديدة، حاول تحديد المكونات الفردية فى وجبتك مثل التوابل والأعشاب الموجودة بها، فيعمل ذلك على تنشيط الدماغ والذاكرة.

6:تعلم مهارات جديدة مثل الرسم والتطريز وألعاب الألغاز، حيث انها تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتنشيط الذاكرة.

7:تمارين اليوجا والتنس، لها دور فعال فى تعزيز صحة العقل والحفاظ عليه من المشاكل التى يتعرض لها.



عقل .

8:تغيير العادات اليومية الصباحية التى تقوم بها، فيساعدك ذلك على تجديد الروتين المعتاد والاستمتاع بأشياء اخرى مختلفة.

9:البعد عن الوحدة والتعرف على أصدقاء جدد فالعلاقات الجديدة تساعد على تحفيز العقل وعلاج التوتر والاكتئاب.

10:القراءة بصوت منخفض فيعمل ذلك على الحفاظ على صحة العقل والشعور بالاسترخاء.