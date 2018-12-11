شكرا لقرائتكم خبر عن شفط الدهون.. عملية تخلص الجسم من العيوب الأكثر انتشارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت في الآونة الأخير عمليات شفط الدهون أو تحديد ونحت الجسم، والهدف الأساسي من مثل هذه العمليات هو تخليص الجسم من العيوب ، وتقوم هذا النوع من العمليات بتنسيق قوام الجسم، وتصليح العيوب المتواجدة بيه، والحصول علي جسم جيد ومتناسق، وخلال الأسطر التالية سيشرح لنا التقرير المنشور في موقع "medicalnewstoday"، الكثير من عمليات شفط الدهون.

وأوضح التقرير أن عمليات شفط الدهون تعمل علي التخلص من كتلة كبيرة من الدهون المتواجدة في الجسم،عن طريق إدخال أنبوب في طبقات الجلد وشفط من خلاله الدهون المتراكمة في الجسم.

وأشار التقرير، إلي أن أداة تدعي قنية هي المسئولة عن شفط الدهون، فيتم إدخالها تحت الجلد وشفط الدهون من المنطقة المراد شفطها، وهناك بعض الحيل الحديثة وهي شفط الدهون علي البارد والتي تعمل علي تجميد الدهون بتقنيات معينة.

وأكد التقرير، أن عمليات شفط دهون البطن هي الأكثر إنتشارا، لأن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من بروز البطن "الكرش"، ويرغبون في التخلص من تلك العيب الخطير، والذي يتسبب في الإحراج من قبل الأشخاص.

ونصح التقرير، الأشخاص المقبلين علي إجراء عملية شفط الدهون، بضرورة التحدث مع الطبيب لشرح انواع الأدوية التي يقوم الشخص بتناولها، لأن هناك بعض الأنواع التي ينصح بالتوقف عن تناولها قبل العملية بأسبوعين.

عملية شفط الدهون بالفيزر أحدث الوسائل

الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحة التجميل، قال إن عملية شفط الدهون بالفيزر ( Vaser Liposuction)، تعد أيضا من أحدث التقنيات فى عمليات الشفط .

وأوضح وائل غانم أن عملية شفط الدهون بالفيزر ، هى عملية النحت أو نحت القوام أو نحت القوام الديناميكى 4D وكل تلك المسميات تهدف لإيصال مفهوم الدقة التقنية فى شفط الدهون ورسم القوام.





وأشار وائل غانم إلى أن هذه العملية هى أحدث الوسائل التقنية لشفط الدهون هى جهاز الفيزر، وتتركز مهام الجهاز الأمريكى الجديد، فى نحت القوام للظهور بقوام مثالى، وإزالة الدهون المتراكمة والمترتبة عن عمليات التخسيس أو حتى ترهلات الجسم بعد عمليات الولادة المتكررة.