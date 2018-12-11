شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزومبا عديدة منها حرق الدهون والحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع الزومبا بين التمارين الرياضية والرقص، ولذلك تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، حيث تعمل على حرق السعرات الحرارية، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة القدرة على التحمل، تحسين الحالة المزاجية، تعزيز الثقة بالنفس، وغيرها من الفوائد الصحية التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "organicfacts".

حرق السعرات الحرارية

تساعد الزومبا على حرق السعرات الحرارية وذلك لجمعها بين التمارين الرياضية وحركات الرقص، مما يحافظ على عملية الأيض، ولهذا ممارسة الزومبا لمدة ساعة تساعد فى حرق من 300-600 سعر حراري، ولكن هذا يتوقف على العمر والجنس وكثافة التمرين.





تعزز قوة التحمل

ممارسة تمارين الزومبا لمدة ساعة يومياً بشكل منتظم، يساعد على تعزيز قوة تحمل الإنسان .

تعزيز الثقة بالنفس

تساعد تمارين الزومبا، على تحسين الحالة المزاجية، والشعور بالراحة، مما يحسن من الثقة بالنفس .





تنسيق الجسم

تساعد تمارين الزومبا، أيضاً فى الحصول على رشاقة وتنسيق الجسم، مما يحسن من مظهر الإنسان.

علاج القلق

تعمل تمارين الزومبا على تحسين الحالة المزاجية للإنسان، وخاصة عند ممارستها من خلال مجموعة من الأشخاص، مما يساعد على إطلاق الإندورفين والنواقل العصبية التي تحسن المزاج وتزيل هرمونات التوتر في الجسم.

اللياقة البدنية

تعتبر الزومبا شكل من أشكال اللياقة البدنية المرتكزة على الرقص، يشارك فى ممارستها جميع أعضاء الجسم، في نظام لياقة سلس وشامل، وهذا مايجعل التمرين أكثر فعالية ، ويساعد في تناغم الجسم تمامًا، تمامًا مثل راقص محترف!.





الحفاظ على صحة القلب

تساعد رقصة الزومبا على منع تصلب الشرايين، مما يساعد فى الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأزمات والجلطات، كما إنها تمد الجسم بفوائد صحية أخرى والتى ذكرت فى السطور السابقة، ولهذا يجب الاهتمام بممارستها بشكل يومى.