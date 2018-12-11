اضرار الأستروكس وطرق علاجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فى الفترة الأخيرة نوع من المخدرات بين الشباب وهو "الأستروكس"، الذى يسبب مشاكل صحية، سواء على الصحة الجسدية أو النفسية والعقلية لمتعاطيه، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم الأضرار التى يسبببها هذا المخدر على الإنسان وطرق العلاج التى يجب إتباعها.





ما هى مادة الاستروكس؟

الدكتور عبد الرحمن حماد مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الادمان والمدير السابق لوحدة الادمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، قال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "الاستروكس" هو اسم مصرى وفى أمريكا يطلق عليه أسم أخر مثل "كي تو" أو "سبايسى"، وسبب تسميته بالاستروكس هو أن البعض ذهب إلى أنه مشتق من كلمة "ستروك" أى الجلطة، لأنه ربما يسبب جلطة، والاستروكس يندرج تحت بند القنبيات المصنعة أو شبائه القنب.





أضرار مادة الأستروكس على الإنسان:

1- أشار المدير السابق لوحدة الادمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية إلى أن الأستروكس له مخاطر صحية غير متوقعة، مثل تشنجات، فشل كلوى، جلطات قلبية، زيادة فى ضربات القلب، وكذلك إرتفاع ضغط الدم.

2- تأثير الأستروكس على الصحة النفسية عديدة للمدمن، مثل نوبات ذهان حادة جداً، والشعور بالعظمة، التفكير فى الإنتحار، ممارسة العنف.





علاج إدمان الأستروكس

يستلزم علاج مدمن الأستروكس إجراء فحوصات طبية شاملة، للإطمئنان على الحالة الصحية للمدمن إذا كان يعانى من أمراض أخرى بالجسم، ثم البدء فى مراحل العلاج، وهى مرحلة بدء سحب السموم، وهذه أولى مراحل العلاج، ثم مرحلة الثانية وهى منع الإنتكاسة، مع تعليم المدمن مهارات جديدة ومعرفة مخاطر مادة الأستروكس حتى لا يجربه مرة أخرى.