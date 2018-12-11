شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. تأخر سن البلوغ.. هل له علاقة بمعدلات خصوبتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا بدأت دورتك الشهرية قبل 12 سنة وهو متوسط السن الذى تأتى فيه فلا يوجد دليل على أنك ستواجهين مشكلة في الحمل، أو أنك ستبدأين في سن اليأس مبكرًا، وكذلك بداية الدورة الشهرية فى سن متأخر عن المتوسط لا يؤثر على خصوبتك أيضًا، وذلك ووفقا لما ذكره موقع " Babycentre" البريطانى.

وإذا لم يكن لدى الفتاة دورة شهرية حتى 16 سنة، ولكنها تنمو بشكل طبيعي وينمو الثديين وشعر العانة، فهذا ما يسمى بانقطاع الطمث الأولي.

ولا يؤثر ذلك على خصوبة المرأة، ففي بعض الأحيان يحدث ذلك فقط بسبب التاريخ العائلى مع تأخر سن البلوغ وليس خللا ما.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تؤخر أو تمنع الدورة الشهرية الأولى، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير على خصوبتك، لذلك فإن تأخرت الفتاة فى سن البلوغ بسبب مرضى ستتأثر حتما خصوبتها وتشمل هذه:

• فرط نشاط الغدة الدرقية.

• متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، وقد يتسبب هذا في بدء الدورة الشهرية بشكل طبيعي، ولكن بعد ذلك يتوقف، وهو ما يعرف باسم انقطاع الدورة الشهرية الثانوي.

• حالات خلقية نادرة مثل متلازمة تيرنر، أو مشاكل في تكوين الرحم أو المهبل.

وفي هذه الحالات، تحدثي إلى طبيبك الذي يمكنه إحالتك إلى أخصائي الخصوبة.