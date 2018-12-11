شكرا لقرائتكم خبر عن مصل الأنفلونزا العادية يساعد فى إنقاذ حياة مرضى قصور القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ موسم الإنفلونزا عادةً في الخريف، ويمر في الربيع ، مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في كثير من الأحيان خلال أشهر الشتاء الباردة.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي يساعد فى إنقاذ حياة مرضى قصور القلب.

ووفقاً للبحث الجديد الذى نشر مؤخراً في مجلة دورية القلب الأمريكية، قال الباحثون إن التطعيم السنوي ضد الأنفلونزا يعتبر وسيلة آمنة ومنخفضة التكلفة للحد من الوفيات والمضاعفات المتعلقة بالإنفلونزا، ويوصى به بشكل روتيني للمرضى الذين لديهم تاريخ من مرض القلب والسكتة الدماغية، ومع ذلك ، لا يُعرف إلا القليل عن التأثير المحتمل لتطعيم الأنفلونزا البسيط على بقاء مرضى قصور القلب.

وأوضح الباحثون أن الأنفلونزا قد تكون خطيرة جدًا أو حتى مميتة للمرضى الذين يعانون من قصور في القلب، لأن مرضى فشل القلب غالباً ما يكونون أكبر من 65 عامًا ، وقد تعرضوا للمضاعفات الصحية الأخرى ، وقد تؤدي العدوى إلى تفاقم أعراض فشل القلب.

وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن يزداد فشل القلب خلال العقد القادم مع تقدم أعمار السكان ، مما يبرز الحاجة إلى توفير رعاية أفضل لهؤلاء المرضى.