انت الان تتابع موضوع فوائد الفواكه المجففة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الفواكه الطازجة من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم بلا شك، لكن هناك الكثير من أنواع الفواكه لا تتواجد كل أيام السنة مما يجعلنا نلجأ إلى الفواكه المجففة لما فيها من فوائد صحية متعددة بالإضافة إلى إدخالها في العديد من الاستخدامات العلاجية وفي عمل الحلويات، وسوف نتناول معكم تفاصيل أكثر حول فوائد الفواكه المجففة.

الفواكه المجففة

تتميز الفواكه المجففة بأنها تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تجعلها تدل في الكثير من العلاجات لبعض الأمراض، بالإضافة إلى دخولها في الكثير من الوصفات الجمالية.

يتم تصنيع الفواكه المجففة من خلال سحب السوائل الموجودة في الفواكه الطازجة بهدف حفظ الفاكهة مدة أطول وذلك من خلال وضع السكر والملح اللذان يعتبران مواد حافظة للفاكهة من التلف، وخاصة أن جفاف السائل يؤدي إلى تراكم الجراثيم والميكروبات التي تساعد على إفساد الفواكه لذلك يتم استخدام السكر والملح يحافظان عليها من هذا الأمر.

من الفواكه التي يكثر تجفيفها؛ التين، الزبيب، العنب، المشمش وغيرها.

فوائد الفواكه المجففة

-تحتوي الفواكه المجففة على كمية كبيرة من العناصر الطبيعية التي تجعلها علاج فعال لكثير من الأمراض مثل؛ أمراض العظام، التهاب العضلات والمفاصل، مرض النقرس، هشاشة العظام.

– تحتوي الفواكه المجففة على نسبة كبيرة من العناصر المعدنية الأساسية اللازمة لصحة الجسم، مثل الموز الذي يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم الذي يعتبر أحد العلاجات الفعالة في مشاكل الدم المختلفة، وخاصة المتعلقة بارتفاع ضغط الدم.

تناول المشمش المجفف يعتبر من أقوى العوامل الوقائية التي تقي الجسم من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

-الفواكه المجففة من الأطعمة التي تفيد في مرحلة انقطاع الطمث، لأنها تقوم بتنظيم الهرمونات وتساعد في تنظيم معدل السكر في الدم.

– تعتبر الفواكه المجففة من الأطعمة التي تخلص الجسم من الوزن الزائد ومن الدهون المتراكمة في الجسم، لأنها تؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع بفضل احتوائها على كمية قليلة من السعرات الحرارية.

– تستخدم الفواكه المجففة ملينات المعدة لأنها تعالج مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، الإسهال، الانتفاخات، لأنها تحتوي على مادة السوربيتول التي تسهل عملية الإخراج.

– تحتوي معظم الفواكه على نسبة عالية من الحديد، لهذا فهي مفيدة جدا لعلاج مشكلة الأنيميا وفقر الدم.

– تحتوي الفواكه المجففة على فيتامين سي الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، مما يجعله يتصدى لأي أمراض خطيرة قد تهاجمه.

– تعمل الفواكه المجففة على خفض نسبة الكولسترول في الدم، وذلك يقي الجسم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

– تعالج الفواكه المجففة الكثير من مشاكل ضعف النظر، وذلك لأنها تحتوي على فيتامين أ الذي يعتبر مفيد أيضا لصحة الجلد.

فوائد الفواكه المجففة للحامل

الفواكه المجففة لها فوائد مذهلة للمرأة في فترة الحمل منها:

1-من أكثر المشاكل التي تواجه المرأة في فترة الحمل هو الإمساك نتيجة تغير الهرمونات في الجسم، مما يتسبب في بطء حركة الأمعاء، ولكن مع تناول الفواكه المجففة لأنها تحتوي على الألياف الغذائية سوف يمنع ذلك من الإصابة بالإمساك.

2- تحتاج المرأة الحامل إلى كمية كبيرة من الحديد لتعويض الحديد الذي يدخل في تكوين الجنين، لهذا ننصح بتناول الفواكه المجففة لما فيها من نسبة كبيرة من الحديد.

3- تمد جسم المرأة الحامل بفيتامين أ الذي يدخل في خلايا الدم الحمراء، كما أنه يحافظ على الجهاز المناعي للحامل.

4- تحتوي الفواكه المجففة على فيتامين هـ الذي يساعد على نمو الخلايا والرئتين ويحافظ على مستوى السكر في الدم، ويمنع من الإصابة بالربو.

5- تمد الفواكه المجففة جسم المرأة الحامل بالطاقة لما فيها من عناصر غذائية مفيدة.