احذر هذه الدهون القاتلة

حذرت خبيرة التغذية الألمانية بيتينا ياغيمان من خطورة الدهون المتحولة أو التقابلية “Trans fats”. وفسرت خبيرة التغذية أن هذه الدهون المعروفة باسم “الدهون القاتلة” خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين، إضافةً إلى السِمنة، والسكري، واختلال وظائف الكبد.

وأوضحت ياغيمان أن الدهون المتحولة أو التقابلية تدخل في الكثير من الأطعمة المصنعة، مثل الأطعمة المحمرة، والوجبات الجاهزة، وعجين الفطير، داعيةً للابتعاد عن الوجبات السريعة مثل البطاطس المحمرة، والبيتزا، والبرغر، ورقائق البطاطس، والمخبوزات، مثل البسكويت، والكرواسون، والأطعمة المجمدة، والحساء المجفف.