المكسيكية فانيسا بونس تحصل على لقب "ملكة جمال العالم 2018"

فازت ملكة جمال المكسيك، فانيسا بونس، بلقب ملكة جمال العالم في الحفلة رقم 68 التي أقيمت في الصين، لكنها قررت ترك مهنتها، عارضة أزياء، والتوجّه إلى الأعمال الخيرية.

ويبدو من بعيد أن الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، ملكة جمال عادية نمطية، لكنها درست التجارة الدولية، وهي متطوعة في الجمعية الخيرية "Migrantes en el Camino"، وأيضا عضو في مجلس إدارة مركز لإعادة تأهيل الفتايات، وعرض الموقع الرسمي لملكة جمال العالم "Miss World" الإنجازات الرائعة التي حققتها بونس.

وتُوّجت ملكة جمال العال السابقة الهندية، مانوشي تشيلار، فانسيا، في حفلة ساحرة السبت، والتي تضمّنت عرضا للفرقة الغنائية "Sister Sledge".

وقالت ملكة جمال العالم الجديدة بعد فوزها: "لا أستطيع أن أصدّق ذلك، أنا حقا لا أصدّق ذلك. وأعتقد بأن جميع الفتيات يستحق ذلك.. أنا فخورة بتمثيل كل منهن، سأفعل ما بإمكاني القيام به في الوقت الذي أمتلكه.. شكرا جزيلا لكم جميعا".

وتعدّ فانيسا أيضا متحدّثة للمعهد الوطني للشباب وتعمل كمذيعة، كما أنها غوّاصة محترفة في المياه المفتوحة، وتلعب الكرة الطائرة، والفريسبي، وتشاهد المسلسل البريطاني "Downton Abbey" في وقت فراغها.

وحصلت ملكة جمال تايلاند، نيكولين بيشبا ليمسينوكان، على المركز الثاني في مسابقة هذا العام، وبقية المتسابقات الخمس، هنّ ملكة جمال بيلاروسيا، ماريا فاسيليفيتش، وملكة جمال جامايكا، كاديغا روبنسون، وملكة جمال أوغندا، كوين أبينكيو.