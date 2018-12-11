انت الان تتابع موضوع العلاج بقشر البطيخ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قشر البطيخ له الكثير من الفوائد التي يجهلها الكثيرون، فالبطيخ من الفاكهة الصيفية المنعشة، والتي يعشقها الجميع لإحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، وإحتوائه على الكثير من الفيتامينات، ولقشر البطيخ العديد من الفوائد التي لا تقل عن فوائد الجزء الداخلي الأحمر منه.

فوائد قشر البطيخ

– يساعد في علاج مشاكل الكلى، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بوجه عام.

– يحتوي قشر البطيخ على نسبة كبيرة من الألياف، وبالتالي فهو يساعد في تحسين حركة الأمعاء، وبالتالي يساعد في علاج حالات الإمساك.

– تساعد قشور البطيخ في علاج الكثير من مشاكل البشرة، فلقشور البطيخ خواص مرطبة للبشرة، كما أنها تساعد في حماية البشرة من التجاعيد ومن الخطوط التعبيرية، وهذا بسبب إحتوائها على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

– تحتوي على العديد من العناصر التي تعزز صحة القلب وتساعد في الحفاظ على القلب وحمايته من الأمراض.

– تساعد في تقوية جهاز المناعة بسبب غناها بالمضادات الأكسدة، كما تساعد في حماية الجسم من الإصابة بالسرطانات.

– تحتوي على مواد تساعد في تهدئة الإنسان، فهي تساعد في التقليل من التوتر والعصبية، كما تساعد في الحفاظ على صحة وسلامة الجهاز العصبي للإنسان.

– تساعد قشور البطيخ في تفتيت الحصوات المرارية والحصوات الكلوية، وتساعد في طردها خارج الجسم.

– تساعد في خفض ضغط الدم.

– تحتوي على عناصر مدرة للبول، وبالتالي تساعد في علاج حالات إحتباس البول.

– يحتوي قشر البطيخ على نسبة عالية من الألياف، وبالتالي تساعد في الشعور بالشبع، كما أن سعراتها الحرارية قليلة، وبإدخالها في نظامك الغذائي من الممكن أن تنقص بضع كيلو جرامات بأمان تام.

وصفات طبيعية تعتمد على قشر البطيخ

إستعمال قشور البطيخ في إدرار البول

نقوم بإحضار قشور البطيخ ونقوم بغسلها جيدا، ثم نقوم بتقطيعها لقطع صغيرة، ونقوم بوضعها في إناء ووضع كمية مناسبة من الماء عليه، ونتركه على النار حتى الغليان، ثم نضيف ليه ثمرة من الطماطم المقطعة قطع صغيرة، ونترك المزيج على النار حتى الغليان، ويتم شربه بإنتظام للتقليل من إحتباس البول.

قشر البطيخ لعلاج ضغط الدم

نقوم بإحضار قشور البطيخ وغسلها جيدا، ثم نقوم بوضعها في الشمس لتجفيفها، ثم نقوم بتقطيعها لقطع صغيرة ونقوم بطحنها في الخلاط الكهربائي حتى يتكون لدينا بودرة ناعمة من قشور البطيخ، ويتم أخذ ملعقة كبيرة من هذا المسحوق كل صباح وغليه مع كوب من الماء، وتناوله على الريق لخفض ضغط الدم.

قشر البطيخ لعلاج إلتهاب الكلى

نقوم بتقطيع كمية مناسبة من قشور البطيخ، ونقوم بوضعها في إناء به كمية قليلة من الماء، ونقوم بوضع الإناء على النار، ونقلب بإستمرار حتى يتحول الخليط إلى عجينة سميكة، ثم نقوم برفع الخليط عن النار، ونقوم بتركه حتى يبرد، ثم يحفظ في برطمان من البلاستيك محكم الغلق، ويمكن أخذ ملعقة منه يوميا وتذويبها في كوب من الماء الساخن.

قشر البطيخ لعلاج حب الشباب

نقوم بتجفيف قشر البطيخ، ثم نقوم بطحنه جيدا في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة جدا، ثم نقوم بوضع القليل من الماء على البودرة الناتجة، ونقوم بتقليبها حتى تصبح عجينة سهلة الفرد، ثم نقوم بفردها على الوجه والرقبة، ويترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الفاتر.

قشر البطيخ لترطيب البشرة

نقوم بإحضار قشور البطيخ، ونقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بتوريعها على الوجه والرقبة، وتترك لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بإزالتها ونقوم بغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

قشر البطيخ لتفتيح البشرة

نقوم تقطيع قشور البطيخ إلى قطع مناسبة، ثم نقوم بدهن البشرة بزيت جوز الهند وهذا بعد تنظيفها جيدا، ثم نقوم بتوزيع قطع قشور البطيخ على الوجه، ويترك على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم تزال قشور البطيخ ويتم غسل البشرة بالماء الفاتر.