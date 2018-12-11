حقائق هامة عن البروتين وعلاقته بالأمراض والتخسيس

يحتاج الرجل كمية أكبر من البروتين مقارنة بالمرأة، لكن هناك عوامل أخرى تحدد مقدار البروتين الصحي للإنسان، مثل: السن، والوزن، ومدى النشاط البدني. وتحث التوصيات الصحية على أن يحصل الإنسان على 10 إلى 35 بالمائة من السعرات الحرارية التي يحتاجها عن طريق البروتين.

للتخسيس قلل كمية الكربوهيدرات وتناول كمية أكبر قليلاً من البروتين مكانها، لكن لا تنبغي المبالغة في زيادة البروتين

ويبلغ متوسط ما يحتاجه الرجل في اليوم 56 غراماً من البروتين، والمرأة 46 غراماً. ولتحصل على 50 غراماً من البروتين في اليوم تناول: 84 غراماً من الدجاج، وبيضتين، وملعقتين من زبدة الفول السوداني، وكوب لبن (زبادي) كبير.

وكلما زاد نشاطك البدني احتاج جسمك إلى المزيد من البروتين لإعادة بناء العضلات والعظام. كما يدعم البروتين وظائف المناعة.

وتعتبر اللحوم أغنى الأطعمة بالبروتين، لكنها تحتوي على دهون صلبة تزيد الكولسترول الذي يهدد صحة القلب. كما أن زيادة أكل اللحوم الحمراء يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وهناك أدلة على أن الامتناع عن أكل اللحوم المصنّعة مثل السجق والبرغر واللانشون يقلل خطر الأورام.

وقد أظهرت دراسات أن تقليل كمية الكربوهيدرات وتناول كمية أكبر قليلاً من البروتين مكانها يساعد على خفض الوزن الزائد، لكن لا تنبغي المبالغة في زيادة البروتين لأن ذلك يرتبط بمخاطر صحية أخرى مثل السكري وأمراض الكلى.

ويعتبر تنويع مصادر البروتين وتناول حصة جيدة من البروتين النباتي الذي يوجد في البقول والصويا والعدس والفول السوداني والمكسرات أفضل للصحة.