طريقة إعداد وتحضير شوربة المكرونة بالخضار الشهبة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم ومفروم)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومفروم لمكعبات صغيرة)

- الكرفس : عود (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- شطة مجروشة : ربع ملعقة صغيرة

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 6 اكواب (أو خضار)

- بندورة : كوب (مفرومة ومقشرة)

- معكرونة : نصف كوب (مكرونة صغيرة)

- الفاصولياء البيضاء : علبة (مغسولة ومصفاة)

- البقدونس : ربع كوب (مفروم) طريقة التحضير

1. سخني الزيت في قدر عميق واسع على نار متوسطة وقلبي البصل والجزر والكرفس فيها لمدة 3 دقائق حتى يطرى. 2. أضيفي الثوم و الشطة وقلبي ثم أضيفي الأعشاب الايطالية. 3. أضيفي مرق الدجاج والبندورة واتركي المزيج حتى يغلي. 4. أضيفي المكرونة واتركي المزيج على نار عالية حتى تنضج المكرونة. 5. يمكن زيادة كمية الماء عند الحاجة. 6. أضيفي الفاصوليا واتركي المزيج على النار لمدة 3 دقائق. 7. أطفئي النار ثم أضيفي الملح والفلفل والبقدونس وقدميها ساخنة.

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