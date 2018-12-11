طريقة إعداد وتحضير أومليت بالفلفل والجبن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 4 حبات (كبير الحجم وطازج)

- الفلفل الملوّن : ربع كوب (مقطع شرائح)

- جبن الشيدر : 2 شريحة (مُقطع إلى شرائح رفيعة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزعتر : ربع ملعقة صغيرة (للتقديم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة طريقة التحضير

1. يخفق البيض جيدا مع رشة الملح والفلفل. 2. تُسخن ملعقة الزبدة في مقلاة ثم يشوح الفلفل لمدة 5 دقائق ثم يترك جانبا. 3. في نفس المقلاة يوضع البيض ويترك لمدة دقيقة ثم يقلب على الجانب الآخر حتى ينضج ثم يقدم مع الفلفل والجبن الشيدر والزعتر.

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