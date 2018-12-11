طريقة إعداد وتحضير أومليت بالتيركي والجبن للفطور

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البيض : 3 حبات

- الماء : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صدر تيركي : 100 غراماً (مفروم)

- جبن الشيدر : ربع كوب (مبشور) طريقة التحضير

1. سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة. 2. اخفقي البيض مع الماء والملح والفلفل وأضيفي المزيج للمقلاة واتركي البيض لمدة 3 دقائق ثم اقلبيه بحرص على الجهة الأخرى. 3. أضيفي التيركي المفروم والجبن واتركيه لمدة 3 دقائق حتى ينضج البيض. 4. لفي الأومليت على الحشوة وقدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة.

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