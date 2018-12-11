شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: لون البول يحدد مدى حاجة الجسم للمياه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور فهد إدريس استشاري الباطنة، أن لون البول يحدد مدى كمية المياه التي يحتاج الجسم إليها.

وأضاف إدريس، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن لون البول وأنتم بكرامة ممكن يعطيك فكرة عن كمية الماء التي تحتاج أن تشربها”.

ونشر استشاري الباطنة، رسماً بيانياً يوضح لون البول وعلاقته بحاجة الجسم للماء، على سبيل المثال الأصفر الخفيف جداً يعني أنك تشرب مياه كثيرة، والأصفر الداكن جداً يعني أنك بحاجة لشرب المياه”.