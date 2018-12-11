طريقة إعداد وتحضير فطر مشوي مع خل البلسمك للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خل البلسمك : ربع كوب

- الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة (لايت)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الفطر : 2 كوب (مقطع أنصاف)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للزينة) طريقة التحضير

1. اخلطي الخل البلسميك والصويا صوص لايت والثوم والفلفل الأسود في وعاء. 2. أضيفي الفطر المقطع أنصاف واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة. 3. سخني شواية الفرن. 4. شكي الفطر في أسياخ خشبية وضعيه في صينية وأدخليه الفرن لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى يطرى الفطر. 5. زيني بالبقدونس المفروم. 6. يمكنك تناول هذا الطبق إلى جانب ستيك اللحم أو الدجاج للحصول على وجبة غنية ومتكاملة.

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