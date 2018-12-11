طريقة إعداد وتحضير سلطة الجزر بالكمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لصوص السلطة :

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

العسل : 2 ملعقة صغيرة

الماسترد : ملعقة صغيرة

الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الجزر : 4 حبات (مبشور)

- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم) طريقة التحضير

1. اخلطي الجزر مع البصل الأخضر والبقدونس في وعاء. 2. اخلطي عصير الليمون مع الزيت والماسترد والكمون والملح والعسل جيداً. 3. صبي المزيج فوق خليط الجزر وقدميه فوراً.

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