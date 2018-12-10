حيل ذكية لإقناع الشريك بالمشاركة في أعمال المنزل

القاهرة - لايف ستايل
كثير من السيدات يعانين كثيراً من تحمل مهام المنزل، لاسيما إذا كانت الزوجة تعمل وموظفة، وكذلك تعاني الكثير من السيدات، أثناء محاولة اقناع شركائهنّ بالمشاركة في أعمال المنزل، حتى تيأسنَ، أو تؤدّي تلك المناقشات إلى مناوشات، وجدال مُرهق.
ولكن بحسب الخبراء، ليس عليكِ الاستسلام لهذا الواقع، حيث يمكنكِ اتّباع الخطوات التالية، لحلّ المشكلة، وإقناع شريككِ بالمشاركة:
الخطوة الأولى، هي تحديد أصل المشكلة، سواء كانت أنانية شريككِ، أو عدم إدراكه للضغط، الذي تتعرّضين له، بسبب تركيزه على مهامّ منزلية مختلفة، أو انشغاله في العمل خارج المنزل، أو عجزه عن أداء تلك المهامّ المطلوبة.
الخطوة التالية، هي التوقّف عن الغضب والاستياء، والإصرار على تغيير الأمور، فهذا ليس طلبًا.
بالتعاون مع زوجكِ، أعدّي قائمة بجميع المهامّ المنزلية، قبل تقسيمها بالتساوي بينكما، بحيث لا يشعر أيّ منكما بالظلم.
بمجرّد تقسيم المهامّ الروتينية، وإرضاء الجميع، التزما بالخطّة ولا تتركا المهامّ تتراكم عليكما، واياكِ وأداء المهام بدلًا منه، عندما يتأخّر في إنجازها، فهذا من شأنه أنْ يدفعه للتكاسل، والمماطلة، حتى تعودي لأداء جميع المهامّ.
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