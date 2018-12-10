8 أسباب وراء عدم رغبة الزوج في العلاقة الجنسية

"جوزي مبقاش زي الاول..مبقتش بحس بحبه ليا..دة حتي العلاقة الجنسية مبقاش عاوزها معايا..وأنا مش عرفة أعمل ايه؟"، مشكلة تتعرض لها الكثيرات دون معرفة السبب الحقيقي وراء هروب الزوج من إقامة علاقة جنسية مع زوجته.



واختلفت الآراء حول معرفة الحقيقة وراء هروب الزوج من العلاقة الجنسية مع زوجته، سواء كانت نفسية أو مرضية، ولكن الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي، أوضح أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لذلك، ومنها:

1- المشاكل والخلافات الزوجية من الأسباب الأساسية وراء رفض الزوج للعلاقة الجنسية مع زوجته.

2-انعدام الثقة عند الزوج، فيشعر أنه غير جيد في العلاقة الجنسية وغير قادر عليها، فيتجنبها.

3- في حالة زيادة وزن الزوج أي أنه يعاني من السمنة ولدية "كرش"، فهذا يسبب له مشكلة نفسية.

4- شعور الزوج أن زوجته متكبرة ومسيطرة، فينفر منها.

5- عدم اهتمام الزوجة بمظهرها الخارجي أي ملابسها، ولا بنظافتها الشخصية.

6- لا تهتم الزوجة بما يرغب به الزوج أثناء العلاقة الجنسية، وتسعى لتحقيق ما يشعرها بالسعادة دون الاهتمام بما هو يرغب.

7- الروتين في العلاقة الجنسية، وعدم التجديد.

8- في بعض الأحيان نجد أن الزوج يعاني من أمراض كضعف الانتصاب، أو السكر أو ما شابه ذلك، فهذه الأمراض تؤثر بشكل كبير على العلاقة الجنسية، ويجب الذهاب للطبيب لأخذ العلاج المناسب للحالة.