ممارسة العلاقة الحميمية تساعد في عملية الولادة

سؤال يشغل فكر الكثيرين ويبحثون له عن إجابة، نعم العمليه الحميمية تساعد في عملية الولادة، ولكن تعالي لنتعرف كيف يتم ذلك:

العملية الحميمية لا تؤدي إلى المخاض، ولكن تعمل على توسعة عنق الرحم، والذي بدوره يساعد في عملية الولادة الطبيعية، وهذا يحدث بسسب السائل المنوي الذي يحتوي على مادة تسمى «البروستاجلاندين»، والتي تساعد على نضوج عنق الرحم واستعداده لكي يتمدد ويفتح.

بالإضافة إلى أن تحفيز الحلمات يفرز هرمون يسمى «الأوكسيتوسين»، وهو يؤدي إلى حدوث الانقباضات اللازمة للولادة، وأيضاً الشعور بالنشوى يفرز نفس الهرمون، وبالتالي نستنتج من هذا أن العملية الحميمية هي عامل من العوامل التي تساعد على تسهيل الولادة، ولكن بشرط أن لا تكوني تعاني من سبب يمنعك من ممارسة العلاقة مع زوجك وهذا يحدده الطبيب.