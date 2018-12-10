شكرا لقرائتكم خبر عن أوعى تضخم عضلاتك بحقن الدهون.. 8 تحذيرات من العملية يقدمها دكتور وائل غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جراحة حقن الدهون، هى واحدة من العمليات الجراحية التى يخضع إليها الرجال والنساء، بهدف إعادة الشكل المتناسق للجسم من أجل الحصول على مظهر جمالى، وتستهدف تلك العملية علاج آثار الشيخوخة والترهلات فى المناطق المختلفة بالجسم، وكذلك حل مشكلة النحافة الموضعية.

كيف تتم عملية حقن الدهون ؟

ويقول الدكتور وائل غانم استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن عملية حقن الدهون عبارة عن جراحة بسيطة تجرى تحت تأثير المخدر الموضعي أو الكلي، ويتم فيها سحب الدهون التى سيتم حقنها من دهون موجودة فى جسم الحالة نفسها، بحيث تُستخلص تلك الدهون من مناطق محددة فى الجسم كالبطن أو الفخذ، ثم تحقن بمنطقة أخرى يحتاج المريض إلى زيادتها لعلاج أى مشاكل وللظهور بالقوام المثالي.

استعدادات خاصة لعمية "حقن الدهون"

وأضاف استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام، أن عملية حقن الدهون كغيرها من العمليات الجراحية التى تحتاج إلى استعدادات وتجهيزات خاصة، ويتلقى المريض التنبيهات والمحاذير من جراح التجميل قبل دخوله غرفة العمليات، كما أن هناك بعض المعلومات التى يجب إطلاع الطبيب المعالج عليها، وذلك لتجنب أى مضاعفات خطرة قد يتعرض إليها المريض أثناء إجراء العملية حال تعارضها مع الخضوع لهذا النوع من الجراحات.

محاذير مهمة قبل إجراء عملية حقن الدهون

ويقدم الدكتور وائل غانم مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، مجموعة من المحاذير إلى الرجال والنساء المقبلين على إجراء عملية حقن الدهون الواجب تجنبها والحذر منها حتى يتجنبوا التعرض لأى مضاعفات أو آثار سلبية، وهذه التحذيرات هى:

التحذير الأول قبل إجراء عملية حقن الدهون

1- عدم إجراء عملية حقن الدهون داخل العيادات الخاصة، بل يجب الخضوع للعملية داخل مستشفى حتى يكون إسعاف المريض على درجة كبيرة من الأمان حال تعرض الحالة لأى مضاعفات ناتجة أثناء العملية.

حقن الدهون فى العضلات إنفوجراف دكتور وائل غانم يقدم محاذير هامة

التحذير الثانى قبل إجراء عملية حقن الدهون

2- لا يجوز بأى حال من الأحوال إجراء عملية حقن الدهون لصغار السن ويفضل إجراءها بعد الانتهاء من مراحل تكوين الجسم، حيث أن جسم الإنسان أثناء مراحل التكوين يكون فى تزايد مستمر حتى وإن كان بطيئًا فى بعض الحالات.

التحذير الثالث قبل إجراء عملية حقن الدهون

3- يحذر إجراء حقن الدهون بنسبة زيادة عن اللزوم فى أى منطقة من مناطق الجسم، لأنه من الممكن أن تسبب مشاكل للجسم، لذلك يجب الالتزام بالكميات المناسبة للحالة فقط، ومن هنا يجب أن يتم اختيار جراح التجميل بعناية لضمان نتيجة العملية.

التحذير الرابع قبل إجراء عملية حقن الدهون

4- لا تخضع لإجراء عملية حقن الدهون لدى أى طبيب لا تعلم عن خبرته وسمعته شيئًا، فإذا كان الطبيب غير متمرس من الممكن أن يحدث خطأ فى الوصول لمكان الحقن الصحيح، ما يترتب عليه حدوث مشاكل للجسم، لذا أنصح بالدقة فى اختيار الطبيب الذى يجرى حقن الدهون.

التحذير الخامس قبل إجراء عملية حقن الدهون

5- لا تفزع إذا ظهر بعد عملية حقن الدهون، ورم بسيط فى المناطق المأخوذ منها والموضوع فيها كمية الدهون، لأنه ورم مؤقت يزول بعد فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

حقن الدهون فى العضلات إنفوجراف دكتور وائل غانم يقدم معلومات طبية

التحذير السادس قبل إجراء عملية حقن الدهون

6- لا تخضع لإجراء عملية حقن الدهون لأكثر من مرة خلال فترات قصيرة، حيث يجب إجراء عملية حقن الدهون ولو فى مناطق مختلفة بالجسم خلال فترات زمنية تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر تقريبا، وهذا بالتأكيد يعتمد على الحالة نفسها.

التحذير السابع قبل إجراء عملية حقن الدهون

7- لا تذهب لجراح التجميل لإجراء عملية حقن الدهون لعلاج النحافة العامة، فهذه العملية تستخدم من أجل علاج النحافة الموضعية فقط.

التحذير الثامن قبل إجراء عملية حقن الدهون

8- احذر من حقن الدهون فى العضلات مباشرة بهدف التضخيم والحصول على مظهر جذاب، لأن ذلك يعرضك إلى تيبس الدهون، ما يترتب عليه تليف وتيبس فى العضلة، الأمر الذى يتسبب فى الإصابة بإعاقة، وبعد وقوع كل هذه الآثار السلبية، لا يمكن إزالة الدهون، ورغم وجود حالات يمكن إزالة الدهون فيها، ولكن فى حالة التليف والتيبس يكون الأمر صعب.

حقن الدهون فى العضلات إنفوجراف دكتور وائل غانم يقدم تحذير طبى

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