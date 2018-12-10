شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. وتر العرقوب أطوال الأوتار بالجسم ويربط الساق بعظام الكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتر العرقوب أو ما يسمى بالوتر العقبى، هو واحد من أطول الأوتار فى الجسم اذى يساعد على دفع الجزء الأمامى من القدم على الأرض، كما يحدث فى المشى أو الجرى.

يعتبر وتر العرقوب مهم للغاية للحركة، ويتكون من مجموعة قوية من الأنسجة الليفية التى تربط عضلات الساق بعظام الكعب، وأنه يستخدم كثيرا في معظم الأنشطة البدنية، قد يتعرض وتر العرقوب للإصابة الخطيرة وفقا للموقع الطبى " webmd "، ويسبب التهاب الأوتار حالة مؤلمة عادة يحدث تلف وتر العرقوب.



وتر العرقوب

تساعد العلاجات التالية على منع التهاب وتر العرقوب:

مسكنات الألم: يمكن أن تقلل من ألم معظم مشاكل وتر العرقوب.

استخدام كمادات الثلج: قد يساعد على تخفيف التهاب الكيسى الذى يقع بالقرب من وتر العرقوب.

ارتداء أحذية مناسبة: تجنب الإصابة المستمرة في وتر العرقوب.

العلاج الطبيعي: قد يكون مفيد فى إعادة تأهيل مشاكل الأوتار.

جراحة وتر العرقوب: يمكن للجراحة غالبًا إعادة تمزق وتر العرقوب.