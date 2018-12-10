شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاقة الأنيميا بالبواسير؟.. بعض الحقائق الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البواسير دون شك مزعجة، فهى عرض مرضى شائك يعانى المريض فيه من آلام وأوجاع، وقد يصل الأمر لدى بعض مرضاها بالخوف من دخول الحمام، فالبواسير تختلف فى درجتها من حالة لأخرى، ولكنها مرهقة، تزيد فرص التهابها فى الحوامل وبعض الفئات الأخرى.



بواسير 3

وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic فإن البواسير يمكن أن تسبب في بعض الحالات مشكلات تسبب النزيف لبعض الدماء خاصة أثناء التبرز والإخراج، لشدة الحزق والالتهاب، ولذا يجب الحذر فى هذه الحالة بشكل خاص من بعض المضاعفات المرضية لها .



البواسير

فى حالات نادرة من نزيف مرضي البواسير قد يصاب المريض بحالة من الأنيميا نتيجة فقد الكثير من الدماء، ويحدث ذلك فى فقدان الدم المزمن لدى مريض البواسير والمتكرر، وينصح بضرورة استشارة المختص المتابع للحالة عن هذا النزيف للتعامل السريع مع الحالة لتقليل فرص الإصابة بالأنيميا.