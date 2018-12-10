نقاط في الاذن إضغطي عليها لانقاص الوزن

لخسارة الوزن الزائد وحرق الدهون وإزالة الكرش قد لا يكون ضرورياً تطبيق حميات غذائية قاسية أو ممارسة التمارين لوقت طويل. فقد يكفي مثلاً الضغط على نقاط محددة في بعض مناطق الجسم. ومن هذه المناطق اليدان والقدمان. لكن ما لا تعرفه الكثيرات هو أنه يمكن أيضاً استخدام بعض نقاط الأذن لتحقيق الهدف نفسه، أي للحفاظ على الرشاقة والتخلص من الكيلوغرامات المزعجة.

1 النقطة الفاصلة بين غضروف الأذن والصدغ

إذا أردت خسارة الوزن وتفتيت الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من جسمك بسهولة، ليس عليك سوى القيام بهذه الخطوات:

أمسكي المنطقة الواقعة بين غضروف أذنك وصدغك بواسطة سبابة وإبهام يدك من الأمام الأذن وخلفها.

إضغطي على هذه المنطقة بهذين الإصبعين مع التدليك اللطيف إلى أعلى.

واصلي عملية الضغط لمدة 8 ثوان فقط. إنتظري لبضع ثوان أخرى ثم كرري العملية لمدة 10 ثوان.

كرري هاتين المرحلتين 5 مرات ثم انتقلي إلى أذنك الثانية.

2 النقطة الواقعة خلف الأذن

في حال أردت أن تحدي من رغبتك في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات، قومي بهذه الخطوات:

إجلسي بشكل مستقيم على كرسي مع تثبيت قدميك على الأرض.

إضغطي، بواسطة إصبعي السبابة والإبهام لديك، على الكرة الواقعة خلف أذنك لمدة 10 ثوان.

توقفي عن الضغط لمدة 10 ثوان أخرى. وكرري العملية 5 مرات لكل أذن.

3 النقطة الفاصلة بين شحمة الأذن ونهاية الذقن

إضغطي على هذه النقطة بلطف بواسط سبابتك.

إفعلي ذلك لمدة 8 ثوان ثم توقفي لمدة 10 ثوان.

كرري عملية الضغط 5 مرات لكل جهة.

4 نقطة الغضروف

إذا أردت أن تخسري الوزن الزائد من دون أن تتبعي رجيم قاسياً أو تمارسي التمارين الرياضية، دلكي غضروف كل أذن على حدة بهذه الطريقة:

إضغطي بلطف، بواسطة سبابتك، على غضروف أذنك لمدة 10 ثوان.

توقفي عن الضغط والتدليك لمدة 10 ثوان أخرى.

كرري ذلك 5 مرات لكل أذن.



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