القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- دقيق : كوب ونصف
- البيض : 3 حبات
- الزيت النباتي : ربع كوب
- حليب : كوب
- التمر : كوب (منزوع النوى)
- سكر : نصف كوب
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة
- قهوة سريعة الذوبان : نصف ملعقة صغيرة
- الشوكولاتة : ملعقة كبيرة (خام)
- مثلثات الجبن : 6 حبات
- حليب مركز محلى : نصف كوب
طريقة التحضير
1. يخلط الدقيق مع البيض مع الزيت والحليب والتمر والسكر، في الخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق، أو حتى تتجانس المكونات.
2. نضيف القرفة والقهوة والشوكولاتة إلى الخليط، ونقلب جيدًا.
3. نسكب الخليط في الصينية ونضعه في فرن مسخن مسبقًا، على درجة حرارة متوسطة، وتترك من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، أو حتى يحمر الوجه.
4. في صحن يخلط الحليب المكثف مع الجبن، ويزين به الكيك مع رش قليل من القرفة.
شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير كيك التمر الفاخر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .