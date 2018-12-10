طريقة إعداد وتحضير كيك التمر الفاخر

المقادير

- دقيق : كوب ونصف

- البيض : 3 حبات

- الزيت النباتي : ربع كوب

- حليب : كوب

- التمر : كوب (منزوع النوى)

- سكر : نصف كوب

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- قهوة سريعة الذوبان : نصف ملعقة صغيرة

- الشوكولاتة : ملعقة كبيرة (خام)

- مثلثات الجبن : 6 حبات

- حليب مركز محلى : نصف كوب

طريقة التحضير

1. يخلط الدقيق مع البيض مع الزيت والحليب والتمر والسكر، في الخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق، أو حتى تتجانس المكونات.

2. نضيف القرفة والقهوة والشوكولاتة إلى الخليط، ونقلب جيدًا.

3. نسكب الخليط في الصينية ونضعه في فرن مسخن مسبقًا، على درجة حرارة متوسطة، وتترك من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، أو حتى يحمر الوجه.

4. في صحن يخلط الحليب المكثف مع الجبن، ويزين به الكيك مع رش قليل من القرفة.