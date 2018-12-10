طريقة إعداد وتحضير تمر محشو بالجبن الكريمي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- التمر : 15 حبة (مدجول / مزالة النوى / ومفتوح من جهة واحدة)

- جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

- سكر البودرة : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لوز : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم / للتزيين) طريقة التحضير

1. اخفقي الجبن الكريمي مع السكر البودرة والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً. 2. احشي حبات التمر بالخليط وزينيه باللوز المفروم وقدميه إلى جانب القهوة العربية أو الشاي حسب الرغبة.

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