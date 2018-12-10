شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر البعض بالصداع بعد شرب القهوة أو الشاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مادة الكافيين فى بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والشاى والشيكولاتة، ويساعد فى علاج الصداع، ولكنه فى بعض الأحيان يسببه، وقد يستمر لفترة طويلة، مما يحتاج إلى العلاج، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم المعلومات عن صداع الكافيين، وفقاً لما ذكره موقع "webmd".

يساعد الكافيين على علاج الصداع وتقليل الالتهاب ، ويؤدي إلى الشعور بالراحة، وأحياناً يسبب الصداع، وخاصة عند تناول القهوة فى منتصف الليل قبل النوم بساعات قليلة.

يسبب الكافيين ضيق الأوعية الدموية المحيطة بالدماغ، ولذلك عند التوقف عن تناول القهوة أو الشاى، يمكن أن تسبب الصداع.





الأسباب الأخرى للصداع، هى :

- يعتبر الصداع أحد أعراض الانسحاب من الكافيين.

- تناول الكثير من مسكنات الألم مع الكافيين .





علاج صداع الكافيين

إذا أصيب الإنسان بالصداع النصفي، أو يعانى من الصداع متكرر، فقد يحتاج إلى خفض الكافيين أو تجنبه تمامًا ومن الأفضل أن يحدث هذا تدريجيًا وقد يستغرق الأمر أسبوعًا لتجاوز أعراض الانسحاب.

ويفضل خلال فترة تجنب الكافيين أن ينام الإنسان جيداً، ويحرص على تناول الكثير من الماء، مع إتباع نظام غذائى صحى، مع إتباع جلسات الإسترخاء أو التأمل أو التدليك بدلاً من استخدام الدواء أو الكافيين.