ما فائدة حصى البان

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حصى اللبان، هي أحد النباتات التي تسمى في كثير من البلاد باسم اكليل الجبل، وهي تعد واحدة من أقدم النباتات التي تم استخدامها عبر التاريخ، فهي لها تاريخ كبير مثلا مع التاريخ الاغريقين وقد اعتقد الاغريق ان حصى البان لها القدرة في تذكر الاحداث المهمة.

كما انه كان لها العديد من المجالات الأخرى مثل الطب، وأيضا تستخدم كأحد توابل الطعام، وايضا يتم استخدامه في الكثير من المنتجات العناية بالشعر، ولذلك فان تلك النبتة الرائعة لها اهمية كبيرة في المجال العلاجي وأيضا المجال الاجتماعية، كما ان نبتة حصى البان يتم زراعتها في كثير من المناطق في العالم، كما ان تلك النبتة الرائعة تزهر كثيرا في الشتاء وفي بداية الربيع، وتتميز وراقها بانها دائمة الخضار لها خصائص عطرية رائعة، وايضا زهورها زرقاء باهتة اللون.

ما هي فوائد حصى البان

نبات حصى البان تحتوي على العديد من الفوائد الرائعة والتي يستخدمها الانسان في عدد كبير من الاستخدامات الحياتية اليومية، يتم استخدامها كعلاج وأيضا كأحد اهم أدوات التجميل في العديد من المنتجات، واليكم اهم الفوائد لحصى البان.

1_ حصى البان تحتوي على عدد منخفض جدا من السعرات الحرارية، فيقدر حوالي 100 جرام من حصى البان تجدها تحتوي على 131 سعرة حرارية فقط، كما ان النبتة خالية من الكولسترول بشكل كامل، وهي من النباتات الغنية بالألياف والتي تفيد صحة الانسان بشكل كبير.

2_ كما ان نبتة حصى البان هي أحد المصادر الكبيرة التي يوجد بها مجموعة كبيرة من الفيتامينات والتي لها دور كبير في صحة الجسم، فهي تحتوي على فيتامين أ وأيضا فيتامين سي، وهو من المكونات التي تساعد الجسم في انتاج الكولاجين الذي يحتاجه ويعمل على تقوية المناعة، كما ان النبتة تحتوي على فيتامين بي وأيضا فيتامين بي 6، والكثير من حمض الفوليك.

3_ كما ان حصى البان له القدرة على تهدئة الاعصاب وتقليل التوتر، فقد أظهرت الكثير من الدراسات انه عندما تستنشق زيت حصى البان يعمل على تقليل الكثير من الضغوطات وتجعل الجسم مسترخي بشكل ملحوظ، كما انه يقلل مستوى هرمون الكورتيزول والتي لها علاقة بالتوتر والقلق.

4_ كما ان تلك النبتة الرائعة لها القدر الكبيرة على تقليل احتمالية الإصابة بمرض السرطان، وقد اظهرت بعض الدراسات الأسترالية وقالت ان نبتة حصى البان تحتوي على بعض المركبات التي تساعد على تقليل طهور الأورام السرطانية في أعضاء الجسم، واهم تلك الاعضاء هي القولون والثدي.

5_ ويعتبر زيت حصى البان بعض الخواص المضادة للميكروبات، وقد أظهرت بعض الدراسات فاعلية حصى البان في محاربة العديد من الملوثات الموجودة في الطعام، مثل بكتيريا السالمونيلا، وايضا بكتيريا الاي كولاي، وبعض أنواع الفطريات الضارة.

6_ كما ان زيت نبتة البان على محاربة الصلع، وايضا يساعد على تخفيف تساقط الشعر، وقد تم استخدام حصى البان في تلك الغاية منذ حوالي عدة قرون، وقد كانت له العديد من الدراسات الهامة في اهمية في ذلك المجال، كما ان تلك الدراسات قد اثبتت ان حصى البان تساعد كثيرا في اعادة نمو الشعر، ولكن يفضل إذا كنت ستستخدم حصى البان في تلك الغاية ان تضيف بعض من زيت حصى البان الى الشامبو.

او أنك تستخدم زيت الشعر مباشرة على شعرك وتقوم بتدليك فروة الراس بها، كما ان التدليك بالزيت يعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما يمكنك ان تضيف بعض قطرات من زيت حصى البان الى زيت اخر مثل زيت جوز الهند وتقوم بتدليك فروة الراس به.

7_ كما ان حصى البان لها القدرة على حل العديد من المشاكل الهضمية، مثل عسر الهضم والغازات، وبعض المشاكل التي تحدث في الكبد وايضا في المرارة، ويستخدم في فقدان الشهية، ولكن عليك ان تعلم انه لا يوجد دليل علمي يدل على تلك الأشياء.

8_ يساعد ايضا على تخفيف الم الاسنان، وايضا يعالج الاكزيما والم المفاصل والعضلات.

9_ ايضا حصى البان لها دور كبير في علاج الم الصداع وتخفيفه بشكل ملحوظ.

10_ كما انه يساعد على تخفيف ضغط الدم، وعلاج الروماتيزم، كما انه يعتبر دعم لصحة الدماغ، ويساعد على تقوية الذاكرة والادراك.