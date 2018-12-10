طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالخلطة الحارة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- السمك : 2 كيلو (منظف)

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- شطة مجروشة : ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مفروم شرائح)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- بهار السمك : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة / مقشرة ومقطعة دوائر) طريقة التحضير

1. اصنعي بواسطة السكين شقوقاً بالسمك. 2. اخلطي عصير الليمون مع الكمون والزيت والشطة والبابريكا والفلفل الأسود وبهارات السمك والملح في وعاء. 3. وزعي المزيج داخل وخارج السمكة وفي الشقوق. 4. أدخلي السمكة للثلاجة لمدة ساعة. 5. سخني الفرن على حرارة متوسطة 200 درجة. 6. ضعي حبات البطاطس الداوئر في طبق الفرن بعد أن تدهنيه بالقليل من الزيت ثم ضعي السمك فوقه. 7. غطي الطبق بورق القصدير وأدخلي الطبق الفرن لمدة 25 دقيقة إلى 40 دقيقة حسب نضوج السمك. 8. ارفعي ورق القصدير وحمري الوجه لمدة 5 دقائق. 9. قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخضار حسب الرغبة.

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