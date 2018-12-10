شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالبامية.. تحافظ على صحة قلبك وتحميك من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتبر البامية من الخضراوات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وذلك لطعمها اللذيذ وسهولة طهيها، لكن لا يعلم البعض مدى حجم الفوائد الصحية التى تعود على الجسم بسبب العناصر الغذائية التى تحتوى عليها من فيتامينات ومعادن وغيرها والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " pulse " .

الحفاظ على صحة القلب

أظهرت الدراسات أن البامية تساعد على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وذلك لاحتوائها على ألياف غذائية قابلة للذوبان، مما يقلل من الكوليسترول بشكل طبيعي.





الوقاية من سرطان الثدي

أشارت إحدى الدراسات إلى أن البامية تعمل على قتل خلايا سرطان الثدي.

الوقاية من أمراض الكبد

تحتوى البامية على فيتامين ك، الذى ينتج البروتينات الهامة لتخثر الدم، كما يساعد في تحطيم خلايا الدم القديمة أو التالفة، مما يساعد فى الحفاظ على صحة الكبد.





الحفاظ على صحة العين

أشارت إحدى الدراسات إلى أن فيتامين أ وبيتا كاروتين الموجودان في البامية مما يساعد فى الحفاظ على صحة العين.

وكما تساعد فيتامين أ وبيتا كاروتين في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعين مثل إعتام عدسة العين، وكذلك الوقاية من اضطرابات العين المرتبطة بالعمر.





الحفاظ على صحة العظام

ثبت أن البامية تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يحافظ على صحة العظام .