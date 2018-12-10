انت الان تتابع موضوع ما هو علاج الربو بالأعشاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إذا كنت تعاني من الربو أو كنت تعتني بشخص ما مصاب به، فمن المحتمل أنك تعرف بالفعل أن العقاقير الطبية الخاصة بالربو تكلف نفقات عالية، فوفقا لجمعية الرئة الأمريكية ، تكلف أدوية الربو 6 مليارات دولار سنويا في الولايات المتحدة، لذا إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لعلاج الربو، أو تبحث عن طرق لتحسين التحكم في أعراض الربو ، فقد تفكر في استخدام علاج طبيعي أو علاج بديل للربو من العلاجات التي سوف نعرضها فيما يلي .

علاج الربو في بالأعشاب الطبيعية والطب البديل

قبل أن تتوجه إلى متجر الطعام الطبيعي المحلي أو الممر الخاص بالأعشاب ، تأكد من أن العلاج الطبيعي الذي تفكر فيه ليس فعالاً فحسب ، بل آمن، ويسعى عدد من المصابين بالربو إلى علاج بديل لتعزيز السيطرة على أعراض الربو لديهم، وكثير من الناس يستخدمون أدوية بديلة ، خاصةً لأمراض الحساسية، كما يؤكد أنجو بيترز ، أستاذ مساعد في قسم الحساسية في كلية فينبيرغ للطب في جامعة نورث وسترن، وأخصائي الحساسية والربو في قسم الحساسية / المناعة في نورث ويسترن ميموريال في شيكاغو .

وفي الواقع ، فإن ما يصل إلى 40 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية سيحاولون تجربة العلاج الطبيعي ، كما يقول الدكتور بيترز : ” معظم الناس يستخدمون العلاج الطبيعي بالتزامن مع العلاج التقليدي “، إذن ما الذي يظهره البحث عن العلاجات الطبيعية ، يقول بيترز : ” العديد من هذه العلاجات أظهرت فوائد على أنها مضادة للالتهاب في الحيوانات ” ، ولكن للأسف لم يتم إيجادها بالضرورة فعالة في الدراسات التي أجريت على الأشخاص، وأهم الأعشاب التي يمكن للبشر جني فوائدها في تخفيف الربو هي :

1- الكركم

قد كان الكركم موضوعًا لعدد من الدراسات ، كما يقول بيترز ، وقد وجد أنه يحتوي على بعض خصائص مضادة للحساسية، ويعتقد أن الكركم له تأثير على الهيستامين ، والذي يمكن أن يسبب التهابًا، ومع ذلك ، لا بد من إجراء المزيد من البحوث قبل أن يمكن تأسيس الكركم كعلاج طبيعي آمن وفعال للربو .

2- الثوم

قد استخدم الثوم كعلاج طبيعي لإدارة العديد من الأمراض ، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية ، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، وبما أن الربو مرض التهابي ، فمن المنطقي أن يساعد الثوم أيضًا في تخفيف أعراض الربو، بيد أن بيترز يلاحظ أنه لم تكن هناك أبداً أي دراسات مضبوطة تحقق في تأثير الثوم على أعراض الربو ، وبالتالي فإن دوره في علاج الربو غير معروف، ومع ذلك ، فإن استخدام الثوم كعلاج بديل للربو يخضع للدراسة حاليًا .

3- الزنجبيل

يعتقد أيضا أن الزنجبيل يقلل الالتهاب ، وقد أظهرت دراسة حديثة أن مكملات الزنجبيل الفموية، مرتبطة بالتحسن في أعراض الربو، ولم تظهر الدراسة ، مع ذلك ، أن استخدام الزنجبيل أدى إلى أي تحسن في وظيفة الرئة الفعلية، ونتيجة لذلك ، يحذر بيترز من استخدام هذه الدراسة لاستخلاص أي استنتاجات حول استخدام الزنجبيل كعلاج بديل للربو، ويتم الآن إجراء دراسات إضافية لتقييم أكثر شمولاً ما إذا كان الزنجبيل قد يساعد في علاج أعراض الربو .

4- العسل

العسل هو عنصر في العديد من علاجات السعال والبرد ، ويستخدم للمساعدة في تهدئة الحلق وتهدئة السعال، وقد يحاول العديد من المصابين بالربو خلط العسل بمشروب ساخن للإغاثة ، ولكن مرة أخرى ، يلاحظ بيترز أنه لا توجد دراسات تدعم استخدام العسل كعلاج بديل لأعراض الربو .

5- أوميغا 3

غالبًا ما تستخدم الأحماض الدهنية أوميغا 3 كعلاج طبيعي للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب وعلاجها، على الرغم من أن بعض الأبحاث تشير إلى أن أوميغا 3 قد يساعد أيضًا على تقليل التهاب الشعب الهوائية وتعزيز وظيفة الرئة ، إلا أنه لا يزال هناك الكثير غير معروف عن دورها في علاج الربو، وهناك بعض الأدبيات التي تقول إن مكملات [ زيت السمك ] قد تكون مفيدة أيضًا في الأشخاص المصابين بالربو، ولكن حتى الآن ، يجب إجراء المزيد من الأبحاث .