فائدة السرة في جسم الإنسان

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عندما يولد أي طفل نلاحظ تعليق سرته بملقط مخصص لذلك ، والبدء في الانتظار لحين جفافها ، وفي بعض الأحيان تستخدم الأم بعض المنتجات الطبية مثل البودرة أو الرش لتساعد في عملية تجفيف السرة وسقوط الجزء المتدلي منها ، ومن ثم تظهر بالشكل الطبيعي لها الذي اعتدنا عليه .
يختلف شكل السرة من شخص إلى آخر ، ويرتبط هذا الأمر بعوامل وراثية إلى حد كبير ، وتعطي السرة مظهرا جماليا للبطن ، لكن يتساءل معظمنا عن فائدة وجود السرة في أجسامنا ، وفي هذا المكن تحديدا بالبطن .
فائدة وجود السرة في جسم الإنسان
1- نقل الغذاء للجنين
عندما تحمل المرأة يتكون الحبل السري الذي تكمن وظيفته في نقل الغذاء من بطن الأم والرحم إلى الجنين ، حتى ينمو ويتطور جسمه خلال فترة وجوده في داخلها ، وعندما تقوم المرأة بوضع طفلها يتم قص الحبل السري وربطه كما ذكرنا ، ويبدأ الطفل استخدام فمه في مص الحليب من ثدي الأم والاعتماد عليه في الغذاء حتى يكبر وينمو خارج بطن امه ، لذلك فالحبل السري هو أساس الغذاء والنمو لدى الجنين في بطن أمه .
2- تصل أكثر من 200 عصب معا
أظهرت بعض الدراسات العصبية ، أن هناك أكثر من 200 عصب يحيط بمنطقة السرة ، لذلك تعد مركزا لهذه الأعصاب المتواجدة في جسم الإنسان والمتمركزة في منتصف البطن .
3- إضفاء مظهر جمالي
تعطي السرة لجسم الإنسان منظرا جميلا وجذابا ، فهناك بعض النساء اللاتي يعتنين بهذه المنطقة وجمالها ، وأما بالنسبة للشكل البارز أو الداخل للسرة ، فهو يعد أمرا وراثيا لا دخل للإنسان فيه مطلقا .
الخلاصة
نلاحظ مما سبق أن السرة هي أساس لحياة الإنسان الإنسان ومصدر لتكوينه ، فعن طريقها كان يصل غذاءه داخل رحم أمه ، حتى يستطيع الصمود لمدة تسعة أشهر بالكامل هناك ، ولا يكون بحاجة لأكثر من ذلك ، وعندما يخرج الإنسان للحياة فإنها تتحول إلى مظهر جميل ، يتباهى به حتى بعض الناس ، كما انه مركز رئيسي في جسم الإنسان لمجموعة كبيرة من الأعصاب المتحكمة في تصرفات وسلوك الإنسان .
هناك العديد من الدراسات التي حاولت تفسير واكتشاف أهمية وجود السرة في جسم الإنسان في منطقة منتصف البطن بالتحديد ، ولكن الله عز وجل له حكمة لكل شيء خلقه ، لذلك ينبغي أن نحمده كثيرا ، فهذا الجزء الصغير من أجسامنا يعد معجزة حباها الله لنا ، لتكون له آية لتبين مدى قدرته في الخلق .
أهمية العناية بالسرة وتنظيفها
ينبغي العناية بالسرة حتى نتجنب الإصابة بالأمراض مثل :
– التهابات السرة التي قد تؤدي إلى الاحمرار من الداخل .
– الحكة المستمرة الناتجة عن الإفرازات البيضاء والالتهابات والتي تسبب روائح كريهة عادة .
– الإصابة بتشققات جلدية مزعجة تؤثر على شكلها .
– تراكم الأوساخ التي قد تسبب بعض الآلام في المستقبل .
– مشاكل هضمية يصعب اكتشافها بدون أشعة .
طرق تنظيف السرة
1- الكحول والقطن
الأدوات
– قطعة قماش نظيفة .
– قطن معقم (مثل المخصص لتنظيف الأذن ) .
– تضاف كمية من كحول الأيزوبروبيل أو بيروكسيد الهيدروجين .
طريقة الاستخدام
– توضع كمية من الكحول على السرة .
– ننتظر لمدة دقيقتين حتى تتحلل الاوساخ .
– استخدم القطن للتنظيف بعدها ثم قطعة القماش للتجفيف .
2- المياه المالحة
وهنا يتم فقط استخدام كمية من المياه المالحة، من خلال وضعها على منطقة السرة لبعض الوقت .
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