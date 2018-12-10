انت الان تتابع موضوع فائدة السرة في جسم الإنسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عندما يولد أي طفل نلاحظ تعليق سرته بملقط مخصص لذلك ، والبدء في الانتظار لحين جفافها ، وفي بعض الأحيان تستخدم الأم بعض المنتجات الطبية مثل البودرة أو الرش لتساعد في عملية تجفيف السرة وسقوط الجزء المتدلي منها ، ومن ثم تظهر بالشكل الطبيعي لها الذي اعتدنا عليه .

يختلف شكل السرة من شخص إلى آخر ، ويرتبط هذا الأمر بعوامل وراثية إلى حد كبير ، وتعطي السرة مظهرا جماليا للبطن ، لكن يتساءل معظمنا عن فائدة وجود السرة في أجسامنا ، وفي هذا المكن تحديدا بالبطن .

فائدة وجود السرة في جسم الإنسان

1- نقل الغذاء للجنين

عندما تحمل المرأة يتكون الحبل السري الذي تكمن وظيفته في نقل الغذاء من بطن الأم والرحم إلى الجنين ، حتى ينمو ويتطور جسمه خلال فترة وجوده في داخلها ، وعندما تقوم المرأة بوضع طفلها يتم قص الحبل السري وربطه كما ذكرنا ، ويبدأ الطفل استخدام فمه في مص الحليب من ثدي الأم والاعتماد عليه في الغذاء حتى يكبر وينمو خارج بطن امه ، لذلك فالحبل السري هو أساس الغذاء والنمو لدى الجنين في بطن أمه .

2- تصل أكثر من 200 عصب معا

أظهرت بعض الدراسات العصبية ، أن هناك أكثر من 200 عصب يحيط بمنطقة السرة ، لذلك تعد مركزا لهذه الأعصاب المتواجدة في جسم الإنسان والمتمركزة في منتصف البطن .

3- إضفاء مظهر جمالي

تعطي السرة لجسم الإنسان منظرا جميلا وجذابا ، فهناك بعض النساء اللاتي يعتنين بهذه المنطقة وجمالها ، وأما بالنسبة للشكل البارز أو الداخل للسرة ، فهو يعد أمرا وراثيا لا دخل للإنسان فيه مطلقا .

الخلاصة

نلاحظ مما سبق أن السرة هي أساس لحياة الإنسان الإنسان ومصدر لتكوينه ، فعن طريقها كان يصل غذاءه داخل رحم أمه ، حتى يستطيع الصمود لمدة تسعة أشهر بالكامل هناك ، ولا يكون بحاجة لأكثر من ذلك ، وعندما يخرج الإنسان للحياة فإنها تتحول إلى مظهر جميل ، يتباهى به حتى بعض الناس ، كما انه مركز رئيسي في جسم الإنسان لمجموعة كبيرة من الأعصاب المتحكمة في تصرفات وسلوك الإنسان .

هناك العديد من الدراسات التي حاولت تفسير واكتشاف أهمية وجود السرة في جسم الإنسان في منطقة منتصف البطن بالتحديد ، ولكن الله عز وجل له حكمة لكل شيء خلقه ، لذلك ينبغي أن نحمده كثيرا ، فهذا الجزء الصغير من أجسامنا يعد معجزة حباها الله لنا ، لتكون له آية لتبين مدى قدرته في الخلق .

أهمية العناية بالسرة وتنظيفها

ينبغي العناية بالسرة حتى نتجنب الإصابة بالأمراض مثل :

– التهابات السرة التي قد تؤدي إلى الاحمرار من الداخل .

– الحكة المستمرة الناتجة عن الإفرازات البيضاء والالتهابات والتي تسبب روائح كريهة عادة .

– الإصابة بتشققات جلدية مزعجة تؤثر على شكلها .

– تراكم الأوساخ التي قد تسبب بعض الآلام في المستقبل .

– مشاكل هضمية يصعب اكتشافها بدون أشعة .

طرق تنظيف السرة

1- الكحول والقطن

الأدوات

– قطعة قماش نظيفة .

– قطن معقم (مثل المخصص لتنظيف الأذن ) .

– تضاف كمية من كحول الأيزوبروبيل أو بيروكسيد الهيدروجين .

طريقة الاستخدام

– توضع كمية من الكحول على السرة .

– ننتظر لمدة دقيقتين حتى تتحلل الاوساخ .

– استخدم القطن للتنظيف بعدها ثم قطعة القماش للتجفيف .

2- المياه المالحة

وهنا يتم فقط استخدام كمية من المياه المالحة، من خلال وضعها على منطقة السرة لبعض الوقت .