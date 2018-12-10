شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف انك مصاب بحساسية الطعام؟.. أنواع أكلات احترس منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الطعام هو طريقة الجسم لعكس رد الفعل السلبى لدى الجهاز المناعى للجسم تجاه بعض الأطعمة عند بعض الأشخاص. فى حين أن معظم ردود الفعل التحسسية قد تكون خفيفة ويمكن التعامل معها بسهولة، إلا أن هذه الاستجابات يمكن أن تكون خطيرة أيضًا وتهدد الحياة، مما يسبب الحساسية المفرطة وحتى الموت وفقا لتقرير موقع " news-medical"..

علامات اصابتك بتسمم الطعام

تشمل بعض أعراض الحساسية الغذائية ما يلي:

الحكة داخل وحول الفم والحلق والأذنين.

ظهور نوع من الطفح يسمى طفح القراص أو الشرى.

تورم النسيج تحت الجلد خاصة حول الشفتين واللسان والفم.

وتشمل أعراض الحساسية المفرطة صعوبة فى التنفس، وتورم داخل الشعب الهوائية والحنجرة التى يمكن أن تسبب الاختناق والدوخة وحتى فقدان الوعى.

فى حالة تفاعلات الحساسية مع الطعام، يحدد نظام المناعة البروتينات الموجودة فى الغذاء على هيئة أجسام أجنبية ويتعرض للهجوم بالطريقة نفسها، كما يحدث عند اكتشاف الميكروبات والبكتيريا.

يطلق جهاز المناعة العديد من الوسطاء الكيميائيين مثل الهيستامين الذى يؤدى إلى أعراض الحساسية.

بعض الحساسية الغذائية الشائعة الموجودة فى الأطفال تشمل حساسية البيض والحليب، فى حين أن البالغين أكثر عرضة للحساسية من الفواكه والخضروات.

وفقا لإدارة الغذاء والدواء (FDA) فإن أكثر أنواع الأطعمة الثمانية التى تسبب الحساسية هي:

البيض.

الحليب.

السمك.

المحار.

الجوز.

القمح.

فول الصويا.

العلاج والوقاية من حساسية الطعام

أفضل طريقة لمنع الحساسية الغذائية هى تجنب مسببات الحساسية الغذائية تمامًا، لذا يجب قراءة المواد الغذائية والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى ملصقات مستحضرات التجميل بعناية لمعرفة ما إذا كانت المكونات تحتوى على أى طعام يعانى من حساسية تجاهه.

يمكن استخدام مضادات الهيستامين للتحكم فى الحساسية الخفيفة،فى المرضى الذين يعانون من الحساسية المفرطة، ومع ذلك، ينبغى تلقى العلاج فى حالات الطوارئ، وهذا عادة ما يتم تقديمه فى شكل حقن الأدرينالين.