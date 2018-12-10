شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل فى توأم..اعرفى ازاى تستعدى ليهم قبل الولادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعتبر الحمل فى توأم من الأحداث السعيدة التى تنتظرها كل الأم، لكنها فى نفس تحتاج منها أن تستعد للاهتمام بهم، منذ لحظة الولادة، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة، على أهم الاستعدادات التى يجب على الأم تحضيرها قبل الذهاب للولادة، وفقاً لما ذكره موقع " verywellfamily "ترقب موعد الولادة
يجب على الأم أن تحسب عدد شهور الحمل للاستعداد للولادة، لاختيار المستشفى والتأكد من توفر حضانات، وذلك للاستعداد للولادة المبكرة، مما يساعد على توفير رعاية صحية أفضل للتوأم.
تعتبر عربة الأطفال جزء من استعداد الأم لاستقبال التوأم، حتى تستطيع التحرك بهم فى أى مكان.
يجب على الأم أن تهيئ أطفالها الأكبر سناً، لاستقبال الصغار، وذلك من خلال التحدث معهم عن ضرورة مساعدتها فى رعاية أشقائهم، مثل تحضير الطعام للأطفال، مدح الشقيق الأكبر أمام الأخرين وإبراز دوره فى المساعدة برعاية الصغار، وشراء مايحتاجه الطفل الكبير مع شراء احتياجات الصغار، مع التأكيد على أنها تحبه مثل حبها لأطفالها التوأم، وذلك حتى لايشعر الطفل الأكبر بالغيرة من الصغار وتسبب له مشاكل نفسية فيما بعد.
يجب تخصيص غرفة مناسبة للتوأم، ويمكن أن تشاركهم الأم فى البداية، حتى تشعرهم بالأمان، لكن مع مرور الوقت، يمكن ترك الأطفال ينامون بمفردهم فى الغرفة، حتى تدربهم على الإعتماد على أنفسهم.
يجب على الأم شراء مايلزمها من حفاضات، قبل الولادة، لأن من الأشياء الأساسية التى تحتاج لها، مع مراعاة توافر بعض الشروط حتى لاتسبب مشاكل جلدية للطفل، مثل :
- أن تكون الحفاضة رفيعة حتى لاتأخذ مساحة من الملابس ويستطيع الطفل التحرك بها.
- أن تكون ذات نوعية جيدة وتتميز بقوة الإمتصاص حتى لاتسبب بلل، وتؤدى لحدوث إلتهابات فيما بعد.
- أن تكون مصنوعة من القطن وذات ملمس ناعم حتى لاتسبب إلتهابات لجلد الطفل.
ويجب على الأم أن تراعى تغيرها عند الحاجة حتى لاتسبب التهاب الحفاضات لطفليها الصغار.
تحتاج بعض الأمهات لمشاركة بعض افراد الأسرة فى العناية بالتوأم، خاصة عند المرور بمشاكل صحية بعد الولادة، ولهذا يجب إختيار بعض المتطوعات قبل الولادة.
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