وزن طفلك من 1:5 سنوات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:59 مساءً - يؤكد الأطباء أن متابعة معدل زيادة وزن الطفل خلال السنوات الأولى من عمر الطفل من أهم الدلائل على نموه السليم، ما لم تتحكم عوامل أخرى في وزنه مثل نوع الطعام وكميته أو الحالات المرضية التي تصيبه وكذلك عامل الوراثة الذي يظهر تأثيره بعد ذلك. ومعلومات أخرى كثيرة يسردها علينا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال
*متوسط وزن الطفل عند الولادة يتراوح بين ثلاثة كيلو جرامات وثلاثة ونصف؛ وهذا للطفل المكتمل العمر الرحمي - 9 أشهر-
* في العشرة أيام الأولى من العمر يفقد الطفل جزءا من وزنه يصل أحيانا إلى عُشر وزنه عند الولادة، ولكنه يسترجع وزنه في نهاية الأسبوع الثاني، ثم يبدأ في الزيادة المستمرة خلال السنة الأولى
* معدل الزيادة يقل كلما كبر الطفل؛ في الشهر السابع لا تتعدى الزيادة مائتي جرام، بينما كانت أكثر من ستمائة جرام في الأشهر الأولى من العمر
جدول بالأرقام: 4أشهر: 250 جم زيادة يوميا، 750 جم شهريا
4-8 أشهر: 16 جم زيادة يوميا، 500 جم شهريا
8-12: 8جم زيادة يوميا، 250 جم شهريا
متوسط الوزن بالكيلو جرام والجرام:
عند الولادة؛ الذكور3، 390- الإناث 3، 280
الشهر الأول: الذكور3، 960- الإناث 3، 750
الشهر الثاني: الذكور4، 900- الإناث 4، 600
الشهر الثالث:الذكور5، 750- الإناث5، 350
الشهر الرابع: الذكور6، 480- الإناث6، 000
الشهر الخامس: الذكور: 7، 100- الإناث6، 600
الشهر السادس: الذكور 7، 58 – الإناث7، 110
الشهر السابع: الذكور8، 080 – الإناث 7، 600
الشهر الثامن:الذكور 8، 500- الإناث 8، 050
الشهر التاسع: الذكور8، 880- الإناث 8، 390
الشهر العاشر: الذكور 9، 300- الإناث 8، 720
الشهر الحادي عشر: الذكور9،520- الاناث9،000
الشهر الثاني عشر: الذكور 9،80- الاناث9،240
الوزن بعد العام الأول
يقل معدل زيادة الوزن بعد العام الأول بحيث أن الزيادة الشهرية تتراوح مابين ثمانين جراما أو مائتين
عام واحد: ذكور9،750- اناث9،250
عام ونصف عام: ذكور11، 200- إناث 10، 550
عامان: ذكور: 12، 200- إناث 11، 600
عامان ونصف:ذكور 13، 250- إناث 12، 650000
ثلاثة أعوام: ذكور14، 150- إناث 13، 600
3 أعوام ونصف: ذكور15، 000- إناث 14، 500
أربع سنوات: ذكور 16، 000- إناث 15، 300
أربع سنوات ونصف: ذكور16،900- اناث16،300
خمس سنوات: ذكور18 كيلو جرام- إناث 17
* ويمكن حساب متوسط الوزن بالنسبة للسن- تقريبا- بالمعادلة التالية( العمر بالسنين ويُضرب فى2+8= الوزن بالكيلو جرام)
؛ اى إن كان طفلك عمره 3 سنوات فوزنه تقريبا(3 تُضرب في 2 +8= 4كيلو جرام)
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