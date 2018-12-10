فوائدُ التفاح للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:59 مساءً - التفاح من الفواكه المُحَبَّبَةِ لمعظمِ الناس، حيث يُقْبِلُونَ على تناوُلِهِ في جميع الأوقات؛ لأنه يحتوي الكثيرَ من العناصر الغذائيّة المهمَّة التي يحتاج إليها الجسم. وتناوُل التفاح بالنسبة للأطفال من عمر أربعة أشهر وحتى عامهم العاشر يُعتبر أمرًا مهمًّا؛ لأن الطفلَ في هذه المرحلة يحتاج إلى عناية واهتمامٍ بنوعية الأطعمة التي يتناولها، من أجل نمو وتطوُّر جسمه بشكل صحيح. أخصائية التغذية في مستشفى العناية الشاملة بالخبر سلوى المطيري، تَحَدَّثَتْ لـ"الخليج 365" عن هذا الأمر، بوصفها لمكونات التفاح، وما يحتويه من عناصر غذائية، بالإضافة إلى الفوائدِ الصحيةِ التي يستفيد منها جسمُ الطفل بعد تَنَاوُلِهِ فاكهةَ التفاح بشكل دائم، وقد أَوْضَحَت الآتي:

مكونات التفاح

• يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين بي 9، وكميّة كبيرة جدًّا من فيتامين سي.

• يحتوي أيضًا على فيتامين ك، وعلى الكالسيوم، والحديد، والزنك، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور.

• غني بالألياف القابلة للذوبان، كما توجد فيه نسبة عالية من الماء والكربوهيدرات، والسُّكَّرِيَّات الطبيعيّة.

• تفاحة واحدة تحتوي على 95 سُعْرًا حراريًّا، و0.31 غرام من الدهون، و25.13 غرامًا من الكربوهيدرات، و4.4 غرامات من الألياف، و18.91 غرامًا من السُّكَّرِ، و0.47 غرام من البروتينات.



ـ الفوائد الصحية للتفاح

• يساعد على حماية الرئتين وزيادة كفاءة عملهما.

• يزيد من قوة اللَّثَة والأسنان؛ بسبب كَثْرَةِ الأليافِ الموجودة فيه، كما يحمي من الالتهابات الناتجة بفعل البكتيريا والجراثيم.

• يقي من أمراض الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال وتلبّك المعدة والاضطرابات، كما يزيد من قدرة تنظيم عملية الهضم، ويحمي الطفل من الإصابة بالبواسير.

• يُقَلِّلُ من نسب الكوليسترول الضار في دم الطفل؛ لأنه يعمل على تحفيزِ إنتاجِ مادة الأنسولين، بسبب احتوائه على مادة "البكتين".

• يحمي الطفل من الإصابة بأمراضِ الربو والأمراض الصدرية، بالإضافة الى أمراض السرطان.

• يقوِّي عضلة القلب، خاصة عندما يتناولها الطفلُ على الرّيق.

• يفضّل إضافته ومَزْجه مع أغذية الرضيع كالحبوب أو الحليب، وذلك بعد تقشيرِه وهَرْسِه؛ لأنه يساعد على تنظيم وتسهيل حركة الأمعاء.