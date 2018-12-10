5 علاجات من مكونات الطبيعة لعلاج انتفاخ العينين

يفسد انتفاخ العينين جمال المرأة، ويكون سببه في العادة الإجهاد والتغيرات في توازن الملح، والنوم غير الكافي.

وفيما يلي، مجموعة من العلاجات المنزلية لانتفاخ العينين، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- أكياس الشاي

يمكن أن تساعد أكياس الشاي المجمدة على شد الجلد حول العينين. استخدمي أكياس الشاي المبردة في المنطقة حول العين لمدة 5-10 دقائق لتقليل التورم.

2- الصبار

يحتوي هذا الهلام السحري على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في الحد من الانتفاخات. يمكنك الاحتفاظ بالهلام في الثلاجة وتطبيقه على المنطقة المصابة لبضع دقائق.

3- ملعقة مبردة

احتفظي ببعض الملاعق في الثلاجة لبعض الوقت، وللتعامل مع العيون المنتفخة، استخدمي هذه الملعقة على المنطقة المتورمة، مما يساعد على امتصاص الانتفاخ على الفور.

4- شرائح الخيار

استخدمي شرائح الخيار المثلجة وضعيها على عينيك لمدة 10 دقائق، حيث تساعد هذه العملية المهدئة على الحد من الانتفاخات.

5- شرائح البطاطس

قطّعي البطاطس المبردة إلى شريحتين، وضعيها على عينيك لمدة 10-15 دقيقة. تحتوي البطاطس على إنزيم يسمى كاتيشوليس يساعد على الحد من احتباس الماء.