ليدي غاغا تبدي سعادتها بنجاح أغنيتها الشهيرة "شالو"

عرفت المغنية ليدي غاغا أن أغنية "شالو" كانت شيئًا مميزًا في المرة الأولى التي لعبت فيها اللحن مع الموسيقي والمنتج مارك رونسون ،والكتاب أنتوني روسوماندو وأندرو وايت قبل عامين في استوديو للتسجيل في ماليبو.

ولكن عندما أصبحت أغنية شالو جزء من فيلمها المعاد إنتاجه مع الممثل برادلي كووبر وهو "مولد نجمة "أصبحت الاغنية أساسًا للفيلم ولقصة حب عميقة ، تحولت إلى شيء آخر , وتقول غاغا "إنها أغنية تجعلك ترغب بالطيران".

وتم سماع الأغنية لأول في الفيلم خلال مشهد حميم وهادئ في موقف السيارات بين المطربة آلي، الطموحة التي لعبت دورها غاغا مع ، وجاكسون مين ، وهو النجم برادلي كوبر "Shallow" .

ونسمعها مرة أخرى عندما يقوم جاكسون بدعوة آلي على خشبة المسرح لغنائها خلال حفلة موسيقية في المسرح اليوناني , وعندما تقف غاغا علي المسرح تأخذ الميكروفون ثم تبدأ بالغناء تبدأ لحظة ولادة نجمة وهي ألى , وعندما ظهر المقطع الدعائي للفيلم في شهر يونيو/ حزيران حقق العديد من المشاهدات كما كان بمثابة ولادة جديده للفيلم ، الذي حقق حتى الآن ما يقرب من 200 مليون دولار محليًا.

ورُشحت الأغنية لجائزه غرامي لأغنية العام ، بينما فازت الأغنية الأصلية بالغولدن غلوب ، لذا يبدو أن أغنية شالو لن تنتهي أبدًا وستحقق المزيد من النجاحات , وقال الموسيقي مارك رونسون "لقد حولت الأغنية الفيلم إلي شي آخر, الأغنية ستجعلك تطير "وهذا ما أكدته غاغا أيضًا، ولا يزال يشعر رونسون وغاغا بالصدمة التي حققتها الأغنية .

وقالت غاغا " عندما كتبت تلك الأغنية مع مارك وأنطوني وأندرو ، كان الأمر مختلفًا عن أي تجربة أخرى قمت بها لكتابة أغنية , وكنت سعيدة للغاية , فقد كانت هناك طبيعة مميزة للأغنية ، كنت في غرفة مع بيانو ، كان كل من مارك وأنطوني وأندرويحملون قيثارة في أيديهم وبدأنا في التحدث مع بعضنا البعض , وهذا حقًا ما عليه الأغنية , إنها محادثة بين رجل وامرأة , لكننا لم نعلم ذلك عندما بدأنا , وأوضح روبنسون " في النص الأصلي للفيلم يغرق البطل " وهنا قامت غاغا بكتابة كلمات النهاية مع مشهد الغرق وكان الأمر رائعًا .