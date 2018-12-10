كيف تساعد تمارين البيلاتس فى علاج ألم الظهر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمارين البيلاتس "Pilates" من تمارين اللياقة البدنية التى اشتهرت فى الفترة الأخيرة وهى تساعد على تحسين وضعية الجسم وكذلك تقوية العضلات، ومع زيادة معدلات الإصابة بألم الظهر نتعرف على هل تساعد تمارين البيلاتس فى علاج ألم الظهر.

ذكر موقع "Net doctor"، أن آلام الظهر من أكثر الآلام المنتشرة بين كثير من الناس، ويمكنك الاعتماد على تمارين البيلاتس لعلاج ألم الظهر بدون الحاجة للأدوية والمسكنات.



الم الظهر

وتساعد تمارين البيلاتس على تعزيز العمود الفقرى وتقويته وتساعد على مرونته، وتساعد أيضاً على تحسين وضعية الجسم لأن أحد أسباب ألم الظهر هو وضعية الجسم الخاطئة، ومن خلال تمارين البيلاتس يمكنك تقوية وتدريب العضلات الصغيرة والكبيرة المرتبطة بالعمود الفقري، وهذه العضلات مهمة لتنسيق حركة الجسم.

والبيلاتس هو التمرين المثالي لأي شخص يهتم بصحة ظهره، لأنه يعيدك إلى السيطرة على جسمك، ويجعل جسمك فى وضعية جيدة سواء عند الوقوف أو الجلوس، دون أن تحدث لك مشاكل فى الظهر والرقبة.

وتساعد تمارين البيلاتس على التوزيع الأمثل لقوة الجسم حتى يعمل الجهاز العضلي الهيكلي بشكل صحيح ويحمي من الإصابات والتدهور وتثبيت العمود الفقري بشكل مستقيم.



تمرين الاسترخاء

تمارين البيلاتس لعلاج ألم الظهرتمرين الاسترخاء

يساعد هذا التمرين في التخلص من التوتر والألم فى ظهرك، استلقى على حصيرة على ظهرك مع ثني ركبتيك وضع منشفة مسطحة تحت رأسك مع التنفس العميق بالشهيق من أعماقك والزفير.



تمرين نجم البحر

تمرين نجم البحر

هذا التمرين يحرك الورك والركبة مع استقرار عظام الحوض والعمود الفقرى، يمكنك الاسترخاء مثل التمرين السابق مع رفع ذراعك الأيمن وقدمك اليسرى كما فى الصورة، مع التنفس العميق.