شكرا لقرائتكم خبر عن بعيداً عن الحضن.. 5 مشروبات تدفيك فى سقعة الشتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تبحث عن الدفء فى برودة الطقس هذا الشتاء يمكنك أن تجرب عدد من المشروبات الساخنة التى تساعدك على الدفء فى برودة الشتاء، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز هذه المشروبات وفوائدها.





السحلب باللبن

من أكثر المشروبات التى تمنحك الدفء فى الشتاء، كما يعالج أعراض البرد والإسهال، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويساعد أيضاً على علاج الإسهال وتنظيم حركة الأمعاء ومشاكل الجهاز الهضمى، بحسب ما ذكر موقع ayushology.

ويساعد أيضاً اللبن مع السحلب فى تخفيف التوتر والقلق والتخلص من الضغوط.



السحلب

مشروب الكاكاو

الكاكاو الخام له العديد من الفوائد الصحية، حيث أن له خصائص مضادة للبكتيريا ويقوى المناعة وبالتالى يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، بحسب ما ذكر موقع "Health line"، وكذلك يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الاصابة بالنوبة قلبية والسكتة الدماغية، كما يحميك من اكتئاب فصل الشتاء، لأنه يعمل على تحسين المزاج ويعالج أعراض الاكتئاب، ومادة البوليفينول تحسن تدفق الدم إلى دماغك وتقيك من الإصابة بأمراض مثل: الزهايمر.



الكاكاو

الزنجبيل

وبحسب موقع "Live strong" فإن الزنجبيل له خصائص مضادة للفيروسات تساعد فى علاج نزلات البرد وتحسين نظام المناعة لمنع تكرار نزلات البرد والأنفلونزا، وبذلك يصبح من أفضل المشروبات فى الشتاء، والزنجبيل يقلل أيضا من مستويات الكوليسترول في الجسم عن طريق تحسين تحويل الكوليسترول إلى الأحماض الصفراوية ومنع امتصاصه.

ويساعد الزنجبيل أيضاً فى القضاء على الغازات في الجهاز الهضمي وكذلك يساعد على الحد من القيء والغثيان، وتساعد خصائصه المضادة للالتهاب في تخفيف التورم والألم عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.





القرفة

القرفة لها خصائص مضادة للبكتيريا وتقوى المناعة أيضاً وتمنع الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كما تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم.

اليانسون

اليانسون يحسن الهضم وهو علاج لمختلف الاضطرابات الهضمية، مثل الغثيان والقيء والإسهال وانتفاخ البطن والتهاب المعدة، بذور اليانسون تخفف المخاط في الأنف والقصبة الهوائية والرئتين لتخفيف الازدحام والمعونة في الامراض ، مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والانفلونزا، واليانسون يحتوي أيضا على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا التي تحارب رائحة الفم.