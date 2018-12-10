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إذا كنت على دراية بالآثار الضارة المحتملة للدهون غير المشبعة ، فإن عبارة ” الزيوت المهدرجة ” قد تسبب لك بعض القلق. لكن الزيوت المهدرجة جزئيا فقط تحتوي على دهون متحولة. كما تشرح شركة Cargill لتصنيع المواد الغذائية ، لا تحتوي الزيوت المهدرجة بالكامل على الدهون المتحولة.

الزيوت المهدرجة بالكامل هي زيوت يتم تسخينها وخلطها بغاز الهيدروجين من أجل تحويلها من السوائل إلى المواد الصلبة لاستخدامها في المنتجات الغذائية. على الرغم من أن الزيوت المهدرجة بالكامل لا تحتوي على دهون متحولة ، إلا أنها لا تزال تحتوي على الدهون ، لذلك قد ترغب في استخدامها بحكمة للحفاظ على وزن صحي. بالإضافة إلى ذلك ، قد تسبب بعض الزيوت المهدرجة مخاطر صحية أخرى.

قائمة الزيوت المهدرجة بالكامل

1- زيت الفول السوداني

زيت الفول السوداني المهدرج بالكامل هو أحد المكونات التي قد تجدها في زبدة الفول السوداني لأن زيت الفول السوداني هو منتج ثانوي من الفول السوداني. زيت الفول السوداني هو مصدر للدهون غير المشبعة وله نكهة جوزية. بالإضافة إلى ذلك ، يشرح موقع Health AskDrSears.com أن زيت الفول السوداني هو زيت شائع يستخدم في الطهي ، خاصة في القلي. يلاحظ الموقع أن زيت الفول السوداني يفضل للطهي لأن الأحماض الدهنية التي تحتوي عليها لا تتحول إلى دهون متحولة عند تسخينها. و زيت الفول السوداني هو أقل نسبيا في الأحماض الدهنية أوميغا 3 من الزيوت الأخرى.

2- زيت الذرة

وفقا لموقع AskDrSears.com ، زيت الذرة المهدرج بالكامل “ليس واحدًا من الزيوت المغذية.” ويرجع هذا إلى ارتفاع نسبة الدهون المشبعة عنه في معظم الزيوت الأخرى. ومع ذلك ، يوضح AskDrSears أن الأبحاث أظهرت أن زيت الذرة المهدرج قد يكون له بعض الفوائد الصحية ، مثل تحسين نسبة HDL ، أو الكولسترول الجيد إلى LDL ، أو الكولسترول السيئ. لكن دراسة من عدد فبراير 1993 من مجلة “Artherosclerosis” تشير إلى أن هذا ليس هو الحال دائما. وجد هذا البحث أنه عند تناول نظام غذائي غني بالكولسترول ، فإن الهامستر الذي كان يتغذى على زيت الذرة المهدرج قد شهد زيادة أسرع في الكوليسترول السيئ LDL من أولئك الذين لم يعطوا الزيت.

3- زيت بذر القطن

يعتبر زيت بذر القطن المهدرج بالكامل أحد المكونات الشائعة الأخرى في الأطعمة المصنعة ويمكن العثور عليه في المنتجات التي تتراوح بين رقائق البطاطس والحبوب. ويوضح موقع AskDrSears.com أن هذا يرجع إلى انخفاض سعر زيت بذرة القطن ، ولكنه يحذر من أن هذا الزيت غني بالدهون المشبعة ومنخفض في الدهون غير المشبعة. بالإضافة إلى ذلك .

ويقترح AskDrSears.com أن زيت بذرة القطن قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة لأن القطن المستخدم في إنتاج الزيت غالباً ما يتم رشه بالمبيدات. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الأبحاث التي نشرت في عدد يناير 2001 من المجلة الدولية لعلم السموم أن زيت بذرة القطن زاد من الأورام في الجرذان والفئران. ومع ذلك ، يشير البحث أيضا إلى أن زيت بذرة القطن المهدرج تسبب في عدد أقل من الأورام من زيت عباد الشمس.