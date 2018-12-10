كام فايدة صحية ممكن تكسبها من ركوب العجل الصبح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الفترة الأخيرة ايفنتات "العجل"، التى تقام غالبا فى الصباح الباكر من كل جمعة بهدف التوعية بممارسة رياضة العجل والترفيه ولكن يجهل الكثيرون أن ركوب الدراجة صباحا له فوائد مذهلة على الصحة الجسدية والنفسية، حيث يعمل على محاربة الشيخوخة وتعزيز قوة العضلات والعظام. وحسب ما ذكره موقع woman.thenest فأن فوائد ركوب الدراجة فى الصباح هى:

ركوب العجل وحسب ما ذكره موقع woman.thenest فأن فوائد ركوب الدراجة فى الصباح هى: 1:يساعد ركوب الدراجة على حرق السعرات الحرارية وتعزيز صحة العضلات والعظام وحمايته من الهشاشة والتهاب المفاصل. 2:ركوب العجل فى الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس سيشعرك بالطاقة والحيوية ويمد الجسم بالنشاط والتفاؤل طوال اليوم. 3 يحافظ على صحة القلب ويحميه من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.

العجل 4:ركوب العجل صباحا يعمل على تعزيز الصحة النفسية ومحاربة الاكتئاب والقلق والتوتر. 5:يساعد على النوم دون أرق أو قلق ويعمل على الاسترخاء والهدوء. 6:يحارب الشيخوخة والتجاعيد، ويحافظ على نضارة البشرة وجمالها. 7:يعزز صحة الجهاز العصبى والدماغ، كما يحافظ على الذاكرة ويحميها من الزهايمر والخرف. 8:يحافظ على اللياقة البدنية للجسم ويساعد على بناء العضلات بشكل صحي.

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