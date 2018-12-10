طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند

المقادير

- دقيق : كوب ونصف (مقادير كيك الفانيليا)

- البيض : 5 حبات (مقادير كيك الفانيليا)

- السكر الناعم : كوب وربع (مقادير كيك الفانيليا)

- زيت الذرة : ربع كوب (مقادير كيك الفانيليا)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف (مقادير كيك الفانيليا)

- شوكولاتة نيوتيلا : حسب الرغبة (مقادير التزيين)

- جوز الهند : حسب الرغبة (مفروم فرماً ناعماً، مقادير التزيين)

طريقة التحضير

1. لتحضير الكيك تدهن صينية مربعة بقليل من الزيت وترش بالدقيق.

2. اخلطي السكر مع الزيت ثم أضيفي البيض بالتدريج حتى يصبح القوام مرتفعاً.

3. ضعي الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا في وعاء ثم أضيفيهم إلى خليط الزيت والسكر وقلبي الخليط جيداً.

4. اسكبي الخليط فى الصينية المجهزة سابقاً.

5. أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن سابقاً واخبزيها لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج جيداً.

6. تُخرج الكيكة من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً ثم تقطع إلى مربعات متساوية الحجم.

7. لتزيين الكيك توضع شوكولاتة النوتيلا فى حمام مائي دافئ حتى تذوب. و تغطى مربعات الكيك بلطف من جميع الجوانب بشكولاتة النوتيلا، ويرش فوق المربعات جوز الهند المبشور.