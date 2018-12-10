طريقة تحضير بسبوسة اللبن خطوة بخطوة

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- لبن زبادي : كوب

- القشطة : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- الزيت : نصف كوب

- سكر : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- بشر الليمون : 1 حبة

- جوز الهند : 2 كوب

- سميد خشن : 3 اكواب

- شيرة : 2 كوب (القطر / جاهز)

- فستق حلبي : نصف كوب (مجروش / للتزيين)

الخطوة الثانية اخفقي البيض جيداً باستخدام الخفاقة الكهربائية

الخطوة الثانية اخفقي البيض جيداً باستخدام الخفاقة الكهربائية الخطوة الثالثة أضيفي الزيت، والسكر، والقشطة، واللبن الزبادي الخطوة الرابعة اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس الخطوة الخامسة أضيفي جوز الهند، والسميد الخشن، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر الخطوة السادسة قلبي الخليط باستخدام الملعقة الخطوة السابعة صبي خليط البسبوسة بصينية الفرن المدهونة بالزيت الخطوة الثامنة أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة أو حتى تتحمر من الأسفل والأعلى الخطوة التاسعة شرّبي البسبوسة بالشيرة (القطر) الجاهز الخطوة العاشرة زيني البسبوسة بالفستق الحلبي المجروش

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